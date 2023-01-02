股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Daktronics, Inc.的投資者調查索賠事宜 - DAKT

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Daktronics, Inc.（「Daktronics」或「該公司」）（NASDAQ：DAKT）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Daktronics 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

[點擊此處了解關於加入集體訴訟的資訊]

於 2022 年 12 月 6 日，Daktronics 披露其無法及時遞交截至 2022 年 10 月 29 日止期間的 10-Q 表格季度報告，並表示對於該公司繼續作為持續經營企業的能力存有「重大疑問」。Daktronics 還披露，其錄得約 1,300 萬美元的遞延稅項資產估值備抵，這「導致違反我們在信貸額度協議下的契諾。」該公司進一步披露，「鑑於我們繼續作為持續經營企業的能力存有重大疑問，以及我們對得出此結論的所得稅影響的相關評估，該公司更預計會得出結論，由於存在重大缺陷，其披露控制措施和程序以及對財務報告的內部控制並不有效。」

受此消息影響，Daktronics 的股價每股下跌 1.30 美元，跌 39.16%，於 2022 年 12 月 7 日的收市價為每股 2.02 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。