股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Core Scientific, Inc. 的投資者調查索賠事宜 - CORZ

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Core Scientific, Inc.（「Core」或「該公司」）（NASDAQ：CORZ）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Core 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

[點擊此處了解關於加入集體訴訟的資訊]

於 2022 年 3 月 3 日，Culper Research 發佈了一份報告，指稱（其中包括）Core Scientific 「瘋狂超賣其挖礦及寄存業務，而這些業務是透過一系列有問題的交易拼湊起來，然後透過 SPAC 形式向市場套現。」 此外，該公司「放棄對超過 2.82 億股的 180 天鎖定期，因而在報告後僅 5 個交易日就可以自由套現」，表明「內幕人士完成拋下關心小股東的任何表象」。

受此消息影響，Core Scientific 的股價每股下跌 0.72 美元，跌 9.4%，於 2022 年 3 月 3 日的收市價為每股 6.98 美元。

之後，於 2022 年 9 月 28 日，Celsius Network LLC 及相關實體提出一項申請，要求強制執行自動終止令及裁定對破產程序的民事藐視法庭，指稱 Core Scientific 拒絕履行合同義務，威脅終止公司之間的協議，以及加入不當的附加費，從而「明知而多次違反自動終止令的條文。」

受此消息影響，Core Scientific 的股價每股下跌 0.15 美元，跌 10.3%，於 2022 年 9 月 29 日的收市價為每股 1.30 美元。

最後，於 2022 年 10 月 27 日，Core Scientific 披露「鑑於公司財務狀況存在不明朗因素，對公司作為持續經營企業的能力存有重大疑問」，且該公司正在探索其資本結構的替代方案。 此外，該公司持有 24 個比特幣，有別於截至 2022 年 9 月 30 日時持有的 1,051 個比特幣。

受此消息影響，Core Scientific 的股價每股下跌 0.79 美元，跌 78.1%，於 2022 年 10 月 27 日的收市價為每股 0.22 美元。

Pomerantz 律師事務所在紐約、芝加哥、洛杉磯和巴黎設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 律師事務所由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，80 多年之後，Pomerantz 律師事務所秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomerantzlaw.com 。