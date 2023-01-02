股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Rent the Runway, Inc. 的投資者調查索賠事宜 - RENT

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Rent the Runway, Inc.（「Rent the Runway」或「該公司」）（NASDAQ：RENT）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Rent the Runway 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

[點擊此處了解關於加入集體訴訟的資訊]

於 2021 年 6 月 8 日，Comtech 公佈了截至 2021 年 4 月 30 日止第三財季經營業績，並更新了其 2021 財年財務目標。 除其他事項外，Comtech 報告稱，其預計 2021 財年合併淨銷售額將介乎 5.8 億美元至 5.9 億美元之間，並解釋說「更新目標主要反映美國政府於 2021 年 4 月宣佈從阿富汗全面撤軍以及其他計劃出現的變動，導致其政府解決方案分部的預期收入發生變動。」

受此消息影響，Comtech 的股價每股下跌 3.53 美元，跌 13.76%，於 2021 年 6 月 9 日的收市價為每股 22.13 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。