Verpassen Sie nicht diese leistungsstarken tragbaren Kraftwerke – eine gute Wahl für Camping

Mit der sich ändernden Entwicklung der Wirtschaft haben sich die Konsumvorlieben und Reisemethoden immer mehr Menschen geändert. Kurzzeit-, Kurzstrecken-, Hochfrequenz-„Mikroreisen", „traditionelles Camping" und andere Modi, die durch Reisen in der Umgebung oder in der Umgebung repräsentiert werden, erwärmen sich schnell. Diese Aktivitäten beruhen alle auf der Freiheit der Elektrizitätsnutzung. Da die Anzahl der Menschen, die im Freien unterwegs sind, zunimmt, werden daher auch Stromspeicher im Freien von mehr Menschen bevorzugt.Das Outdoor-Netzteil ist nicht nur eine „große Powerbank", es ist eher geeignet, als „tragbarer Energiespeicher" bezeichnet zu werden. Derzeit reicht die Outdoor-Stromversorgung von 1000 Wh nicht aus, um verschiedene Mobiltelefone, digitale Produkte, elektrische Produkte, mobile Kühlschränke, Reiskocher und andere Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen. Nur ein leistungsstarkes Outdoor-Netzteil mit über 2000 Wh kann Campern ein raffinierteres und reichhaltigeres Campingleben ermöglichen.Hochleistungs-Außennetzteil kann exquisites Camping realisierenAnders als herkömmliches Camping muss exquisites Camping nicht nur naturverbunden sein, sondern vor allem Atmosphäre schaffen. Stellen Sie sich vor, schöne Zelte, dampfendes Grillgut, eisgekühlte Getränke, allerlei Campinglichter usw., das friedliche Leben unter dem Sternenhimmel ist zu sehen und zu spüren.Exquisites Camping erfordert normalerweise Kassettenöfen, Kaffeemaschinen, Sternenlichter, Campingkühlschränke, Campingklimaanlagen usw. Daher ist, ob beim Camping oder beim Reisen mit einem Wohnwagen, ein Hochleistungs-Außennetzteil erforderlich, um den Stromverbrauch zu decken Reisende. Menschen können jederzeit Essen zubereiten und aussagekräftigere Fotos machen.Neue Empfehlung für leistungsstarke Outdoor-NetzteileEcoflowEcoFlow hat zwei Produktserien für verschiedene typische Stromanforderungen auf den Markt gebracht: RIVER und DELTA, die mehrere Anwendungsszenarien wie Notfälle zu Hause, Reisen im Freien und professionelle Arbeit vollständig abdecken.EcoFlow DELTA Pro verfügt über eine ultrahohe Leistungsreserve mit einem eingebauten 3600-Wh-Akkupack und unterstützt eine Sinuswellen-Wechselrichterleistung von 3600 W. Seine Spitzenleistung kann 7200 W erreichen, und es gibt 6 Arten von Ausgangsschnittstellen, insgesamt 14 Ports. Es unterstützt das Laden von Solarmodulen, das Laden an der Wand, das Laden von Smart-Home-Panels, das Laden von Smart-Generatoren und andere Lademethoden. Und durch das Aufladen der EV-Station kann es in 1,7 Stunden zu 100 % vollständig aufgeladen werden.JackeryJackery Outdoor Power Supply wurde von vielen maßgeblichen Medien und Institutionen empfohlen. Es wird mit hohen Standards vom Design bis zur Materialauswahl und von der Produktion bis zur Qualitätsprüfung durchgeführt. Die Qualität ist garantiert und es gibt eine 5-jährige Garantiezeit.Sein Solargenerator 2000 Pro hat eine große Kapazität von 2160 Wh, 2200 W Wechselstromleistung und 4400 W Spitzenleistung; verfügt über 8 Stromanschlüsse (einschließlich 3 Wechselstromanschlüsse, 2 USB-A-Anschlüsse, 2 USB-C-Anschlüsse und 1 Gleichstromanschluss); Es ist außerdem mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) der neuen Generation mit zwei Überwachungschips ausgestattet. Die umfassende Integration von hervorragender Leistung und Sicherheit bietet nicht nur ein lang anhaltendes Benutzererlebnis und eine Hochgeschwindigkeitsladeeffizienz, sondern verbessert auch die Ladesicherheitsgarantie vollständig.BluettiBluetti gehört zur Shenzhen Delan Minghai Technology Co., Ltd., einem neuen Energiedienstleister mit langjähriger Erfahrung in der Outdoor-Stromversorgung.Bluetti AC200P hat eine Leistungskapazität von 2000 Wh. Es ist mit den meisten Elektrogeräten für den Außenbereich kompatibel, wie z. B. Bohrmaschinen, Klimaanlagen, kleinen Kühlschränken, Wasserkochern, Lautsprechern usw. Es ist mit 7 Ausgangsmodi ausgestattet und kann 13 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.HinenSolarHinenSolar verfügt über 11 Jahre Erfahrung in F&E und Herstellung von Stromversorgungsprodukten, 116 inländische Patente, 66 ausländische Patente und 19 in- und ausländische Auszeichnungen. Die von HinenSolar entwickelten Outdoor-Elektroprodukte können die Anforderungen mehrerer Szenarien wie "Familie + Outdoor + Medizin" erfüllen.Das Produkt PS3000 von HinenSolar hat eine AC-Ausgangsleistung von 3000 W, eine hohe Leistung von 2500 Wh und unterstützt 2,5-kWh-Batterieerweiterungspakete. Es kann mit bis zu 6 Netzteilen bestückt werden, die 17,5 KWh erreichen können! In Bezug auf die Batteriezellen wird eine neue quadratische Lithium-Eisenkarbonat-Leistungsbatterie mit Aluminiumhülle verwendet, und ein unabhängiges BMS überwacht die Parameteränderungen jeder Batteriezelle. Die Lebensdauer beträgt mehr als 4000 Zyklen, sicher und langlebig. Seine drei 20-A-Wechselstromsteckdosen und eine 30-A-Steckdose können auch die Anforderungen der meisten Elektrogeräte erfüllen. Es kann auch Elektrofahrzeuge in kritischen Momenten aufladen, und ein PS3000 kann eine Fahrstrecke von 13,3 Kilometern unterstützen.FazitDas aktuelle Hochleistungsnetzteil für den Außenbereich hat eine längere Batterielebensdauer und eine höhere Ausgangsleistung und kann problemlos verschiedene komplexe Stromverbrauchssituationen bewältigen. Gleichzeitig verwenden die meisten von ihnen UL-zertifizierte Kraftzellen in Automobilqualität, die eine lange Lebensdauer und keine falschen Kapazitätsangaben aufweisen. Ausgestattet mit einem intelligenten Kühlsystem zur Temperaturregelung verfügt es über mehrere Sicherheitsvorkehrungen, um Gefahren wie Überladung und Entladung, Kurzschluss usw. zu vermeiden. Das intelligente Temperaturregelsystem kann auch die Lade- und Entladetemperatur automatisch anpassen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern.Darüber hinaus ist die Verbesserung des Energiesystems von großer Bedeutung für den zukünftigen Umweltschutz der Erde. Sonnenkollektoren können Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln und im Freiluftkraftwerk speichern, sodass es Strom gibt, wenn es hell ist. Während die Batterielebensdauer des Outdoor-Netzteils verlängert wird, realisiert es auch einen sauberen Stromzyklus. Daher kann die Vorbereitung eines tragbaren Kraftwerks zu Hause das Leben sicherer und bequemer machen.