优品购看好越南市场前景，拟与当地政府合作建代工厂
EINPresswire.com/ -- 近日，优品购宣布正式启动旗下跨境电商平台的第三阶段计划，拟在越南建厂。
优品购表示，在广大群众的大力支持下，该平台已经顺利完成第二阶段计划，如今公司正积极筹备第三阶段的建设代工厂方案。本次计划旨在确保该平台的用户拥有足够的货源并提供顺畅的销售业务服务。据可靠消息指出，优品购与越南政府目前正处于合作协商的最后阶段。
根据世界银行于2022年10月公布的越南经济更新报告指出，越南在第三季的经济增长率高达13.7%，高于2021年同期水平。越南虽作为东盟五个新兴经济体中增长率排名第一的国家，拥有不容小觑的消费能力，但人民生活水平普遍落后。优品购与越南政府达成的合作共识预计将带动越南电商行业的发展，为越南国内生产总值（GDP）带来正面的增长。越南政府将拟定实施税收减免、财政支持等优惠政策，鼓励优品购等大型跨境电商平台的发展，冀望为国家带来更高的收入及提高人民生活水平。
通过降低跨境电商的创业成本、提供全方位国际性销售商品对接服务，优品购已成功吸引越南当地知名加盟商的青睐，与过百家加盟商达成初步合作的共识，拟在第三阶段完成后正式签署合作协议。这些加盟商未来将以合作伙伴关系加入优品购旗下平台，合力推展越南的跨境电商业务。据悉，这项高达百亿美元的合作协议预计也已吸引26家的当地品牌销售商加入。此合作数据还在持续更新中，优品购对第三阶段的计划感到信心满满，也会不间断提供最新数据。
一旦代工厂落实后，该平台将具体为当地人民创造至少7000份的就业机会。 此次合作有望为越南破解疫情后国内制造业处于冷冻期的瓶颈，打造越南成为东南亚跨境电商第一站，并相继打开东南亚各大站点的跨境电商行业。
优品购对2023年全球经济形势和市场投资保持乐观的展望态度。该平台指出，此次与越南政府合作建设代工厂的项目不仅有利于企业的发展，对于推动中越两国产业链深度合作，促进两地融合发展也具有重大意义。经济学家普遍看好优品购，认为其创新的运营模式在国际市场属于独树一帜的风格理念，有望成为国际电商的佼佼者。
DAVID
优品购表示，在广大群众的大力支持下，该平台已经顺利完成第二阶段计划，如今公司正积极筹备第三阶段的建设代工厂方案。本次计划旨在确保该平台的用户拥有足够的货源并提供顺畅的销售业务服务。据可靠消息指出，优品购与越南政府目前正处于合作协商的最后阶段。
根据世界银行于2022年10月公布的越南经济更新报告指出，越南在第三季的经济增长率高达13.7%，高于2021年同期水平。越南虽作为东盟五个新兴经济体中增长率排名第一的国家，拥有不容小觑的消费能力，但人民生活水平普遍落后。优品购与越南政府达成的合作共识预计将带动越南电商行业的发展，为越南国内生产总值（GDP）带来正面的增长。越南政府将拟定实施税收减免、财政支持等优惠政策，鼓励优品购等大型跨境电商平台的发展，冀望为国家带来更高的收入及提高人民生活水平。
通过降低跨境电商的创业成本、提供全方位国际性销售商品对接服务，优品购已成功吸引越南当地知名加盟商的青睐，与过百家加盟商达成初步合作的共识，拟在第三阶段完成后正式签署合作协议。这些加盟商未来将以合作伙伴关系加入优品购旗下平台，合力推展越南的跨境电商业务。据悉，这项高达百亿美元的合作协议预计也已吸引26家的当地品牌销售商加入。此合作数据还在持续更新中，优品购对第三阶段的计划感到信心满满，也会不间断提供最新数据。
一旦代工厂落实后，该平台将具体为当地人民创造至少7000份的就业机会。 此次合作有望为越南破解疫情后国内制造业处于冷冻期的瓶颈，打造越南成为东南亚跨境电商第一站，并相继打开东南亚各大站点的跨境电商行业。
优品购对2023年全球经济形势和市场投资保持乐观的展望态度。该平台指出，此次与越南政府合作建设代工厂的项目不仅有利于企业的发展，对于推动中越两国产业链深度合作，促进两地融合发展也具有重大意义。经济学家普遍看好优品购，认为其创新的运营模式在国际市场属于独树一帜的风格理念，有望成为国际电商的佼佼者。
DAVID
Manprpower
email us here