Bitget partage sa preuve de réserves sous forme d'arbre de Merkle pour renforcer la transparence

Les actifs des utilisateurs sont protégés par un ratio de réserves d'au moins 1:1

/EIN News/ -- VICTORIA, Seychelles, 26 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, annonce aujourd'hui le lancement de sa page de preuve de réserves. Cela a pour but de montrer aux utilisateurs que la plateforme d'échange est à réserve intégrale, comme le prouve sa preuve de réserves (PoR), qui utilise la méthode de l'arbre de Merkle vérifiée par la cryptographie. Les actifs des utilisateurs stockés sur la plateforme sont ainsi protégés.



La page dédiée à la preuve de réserves fournit aux utilisateurs une mine d'informations sur le sujet, notamment plusieurs éléments essentiels tels que le « Merkle Validator », les instantanés mensuels présentant le solde des réserves, l'explication aux utilisateurs de la preuve de réserves, l'importance d'avoir des réserves intégrales, ainsi que la manière dont l'arbre de Merkle soutient et prouve l'authenticité ainsi que la cohérence des données présentées par Bitget. Les instantanés des portefeuilles de réserve sur la plateforme et les actifs des utilisateurs servent de preuve rassurante et démontrent que leurs actifs sont détenus à un ratio d'au moins 1:1.

Pour améliorer encore la transparence et garantir l'exactitude des informations sur la page, Bitget lance également un nouvel outil, le « Merkle Validator », pour que les utilisateurs puissent effectuer une auto-vérification avec leurs propres comptes. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de vérifier la sécurité de leurs fonds en quelques étapes seulement. Ils peuvent d'ailleurs examiner le statut de la "feuille de Merkle" de leurs actifs au sein de la structure des données de l'arbre de Merkle. Bitget s'engage également à effectuer des audits réguliers des preuves de réserves pour s'assurer que les soldes ainsi que le statut des actifs des utilisateurs dans ses réserves restent à jour.

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, commente : « Bitget répond activement aux préoccupations du marché, et même avant que FTX ne dépose le bilan le 9 novembre dernier, nous avions déjà promis de publier notre preuve de réserves sous forme d'arbre de Merkle dans un délai d'un mois. Aujourd'hui, nous sommes fiers de tenir notre promesse. La publication de la preuve de réserves et des données de l'arbre de Merkle donne aux utilisateurs un aperçu actualisé et informatif de la situation financière de Bitget, et un contrôle accru de leurs actifs stockés sur la plateforme. Cela est conforme à notre engagement de transparence maximale et à notre politique de protection de premier ordre pour les utilisateurs. »

« L'industrie des cryptomonnaies est sous haute surveillance après plusieurs scandales et l'effondrement de certains géants du secteur. Le désir des utilisateurs d'investir et de stocker des actifs sur une plateforme sécurisée a par la suite connu son apogée, Bitget ayant vu son nombre d'utilisateurs fortement augmenter ces derniers temps. Avec le déploiement de la page de preuve de réserves, Bitget démontre non seulement une protection complète pour ses utilisateurs, mais continue également à promouvoir l'adoption sécurisée des cryptomonnaies dans le monde entier. Nous voulons offrir un environnement fiable et durable aux utilisateurs qui évoluent dans l'univers des cryptomonnaies », ajoute-t-elle.

Outre la publication de la preuve de réserves, Bitget a entrepris diverses initiatives pour aider à rétablir la confiance du marché, comme le lancement de son Fonds de capitalisation de 5 millions de dollars pour aider les utilisateurs touchés par l'incident FTX, l'augmentation de son Fonds de protection à 300 millions de dollars et, plus récemment, l'investissement de 20 millions de dollars dans une série de campagnes en collaboration avec Lionel Messi.

Qu'est-ce que la preuve de réserves ?

La preuve de réserves est une procédure de vérification qui peut être attestée par des preuves cryptographiques, par des contrôles de la propriété des portefeuilles publics, et par des audits récurrents visant à certifier les réserves d'une plateforme. En toute transparence, le dépositaire fournit la preuve de l'existence de réserves on-chain, ainsi que la preuve que le montant total de ces cryptomonnaies détenues et dont dispose effectivement la plateforme est supérieur ou égal à la somme des actifs de tous les utilisateurs détenant ces cryptomonnaies.

Pour ce faire, Bitget stocke le hachage des actifs du compte de chaque utilisateur dans un nœud de feuille d'arbre de Merkle. Chaque utilisateur peut s'assurer que ses fonds sont inclus dans l'arbre de Merkle en vérifiant le montant total des actifs des utilisateurs stockés dans les nœuds des feuilles de l'arbre de Merkle. Le code de la preuve du programme de solvabilité intégrale de la plateforme, accessible en open source, a également été publié sur GitHub.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est une plateforme d'échange de cryptomonnaies figurant parmi les cinq premières au monde. Comme principales fonctionnalités, Bitget propose des produits innovants et des services de trading social plébiscités par plus de 8 millions d'utilisateurs répartis dans une centaine de pays à travers le monde.

Fidèle à sa philosophie « Better trading, Better Life », Bitget s'engage à fournir des solutions de trading complètes et sécurisées aux utilisateurs du monde entier. La plateforme vise à accroître l'adoption mondiale des cryptomonnaies en collaborant avec des partenaires renommés, notamment Lionel Messi, le mythique club de la Juventus de Turin, ainsi que dans le domaine de l'e-sport avec PGL Major et l'énorme organisation Team Spirit.

