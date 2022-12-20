Athenex 宣布 Quantum Leap Healthcare Collaborative 報告口服紫杉醇聯合 PD-1 和卡鉑在乳腺癌新輔助治療中的 I-SPY2 試驗結果顯著

口服紫杉醇聯合方案已在本次第 II 期試驗的三陰性乳腺癌亞組中取得成功

/EIN News/ -- 紐約水牛城, Dec. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc., (NASDAQ: ATNX)，一家致力於癌症及相關疾病新療法的發現、開發和商業化的全球性生物製藥公司今日宣布，其在 Quantum Leap Healthcare Collaborative 的合作者報告稱公司的口服紫杉醇聯合 encequidar 與 PD-1 抑制劑和卡鉑聯合治療已在高風險早期三陰性乳腺癌亞組取得成功。與靜脈注射紫杉醇相比，口服紫杉醇與神經病變不大相關，與發熱性中性粒細胞減少症的增加無關。Quantum Leap Healthcare Collaborative 預計將於 2023 年第二季度召開的全國會議上公布這些結果。



「我們非常高興口服紫杉醇聯合方案產生於這一有聲望的項目，該項目為乳腺癌患者新輔助治療引進了激動人心的創新性治療。本研究證實了我們在轉移性乳腺癌研究中的發現，即，與靜脈注射紫杉醇相比，口服紫杉醇引發神經病變的機率降低。美國一項進展良好的研究發現，與靜脈注射紫杉醇相比，口服紫杉醇方案與發熱性中性粒細胞減少症的增加無關，這一點令人欣慰。」Athenex 行政總裁 Johnson Lau 博士表示。「我們將探索不同的機會，使口服紫杉醇的價值最大化。」

如欲了解更多資訊，請參閱 https://www.quantumleaphealth.org/。

Quantum Leap Healthcare Collaborative 簡介

Quantum Leap Healthcare Collaborative 是一家 501c(3) 慈善組織，成立於 2005 年，由加利福尼亞大學三藩市分校醫學研究人員和矽谷企業家合作成立。我們的使命是將高影響力研究與臨床流程和系統技術相結合，從而改善數據管理和資訊系統，增加獲得臨床試驗配對和贊助的機會，並使醫療服務提供者、患者和研究人員受益。我們的目標是改善患者生活，挽救患者生命。Quantum Leap 为 I-SPY 提供營運、财务和监管监督。如欲了解更多資訊，請造訪 https://www.quantumleaphealth.org/ 。

I-SPY 試驗簡介

I-SPY 試驗（透過影像學和分子分析預測治療反應的系列研究調查 2）（I-SPY 2 試驗）旨在快速篩選有前景的實驗性治療，並根據分子特徵（生物標誌物特徵）確定在特定患者亞組中最有效的治療。該試驗是由食品藥品監督管理局 (FDA)、行業、患者權益倡導者、慈善贊助者和來自美國 16 個主要癌症研究中心的臨床醫生合作組成的獨立項目。根據合作協議的條款，Quantum Leap Healthcare Collaborative 是試驗贊助商且管理所有研究操作。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispytrials.org 。

Athenex, Inc. 簡介

Athenex, Inc. 成立於 2003 年，是一家全球性臨床分期生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化用於治療癌症的下一代細胞治療藥物，並成為該領域的領軍者。Athenex 利用多年來在研發、臨床試驗、監管標準和生產方面積累的經驗，着力完成這一使命。該公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於NKT細胞的細胞療法；(2) 基於 P 糖蛋白 (P-gp) 抑制劑的 Orascovery 方案。Athenex 的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易操作和更易忍受的治療方法來改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除歷史資訊外，本新聞稿所載的所有陳述、預期和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由諸如「探索」、「將」、「可能」、「相信」以及類似的表達來定義。實際結果可能與該等前瞻性陳述明示或暗示的結果截然不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的經營虧損歷史以及我們籌集額外資本以繼續經營下去的需要和能力；我們的主要臨床候選藥物的開發階段以及藥物開發、臨床試驗、法規中涉及的相關風險，法規審查和批准的不確定性，包括口服紫杉醇的進一步開發；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支援此類候選藥物的進一步開發；公司成功證明其候選藥物的安全性和療效並及時獲得候選藥物批准（如有）的能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務領域取得成功；知識產權風險以及我們的 SEC 文件中不時提及的其他風險因素，這些風險因素的副本可在我們 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 網站的投資者關係部分免費獲取，或在我們投資者關係部申請獲取。本新聞中提供的所有資訊均截至發佈日期，除法律規定者外，我們概無義務亦無意更新該等前瞻性陳述。

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