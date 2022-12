Konica Minolta lance la presse numérique d’embellissement B2

JETvarnish 3D 52L avec module de dorure iFOIL L pour les fournisseurs de services d’impression de toutes les tailles

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 20 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle presse numérique d’embellissement JETvarnish 3D 52L, un appareil B2 ciblant une vaste clientèle, comme les imprimeurs commerciaux et d’emballages. Successeure de la vernisseuse JETvarnish 3D, cette nouvelle presse numérique d’embellissement produit des effets sensoriels pour les fournisseurs de services d’impression de toutes les tailles.



La presse JETvarnish 3D 52L donne aux imprimeurs, aux finisseurs et aux transformateurs la possibilité d’avoir à l’interne un système complet de production et de prototypage d’embellissement d’impressions, sans écrans, plaques ni matrices. La formule brevetée de vernis tout usage permet autant d’appliquer une surbrillance UV sélective 2D que de produire des effets spéciaux 3D en relief sur un large éventail de supports papier d’au plus 600 g/m², sur de l’encre allant de l’offset au numérique, et même sur les pellicules et les vernis aqueux.

La presse JETvarnish 3D 52L produit des impressions accrocheuses et des embellissements profitables sur toutes les applications commerciales et internes (livrets, brochures, cartes professionnelles, documents à poster, couvertures de livres, étiquettes sur feuille, petites boîtes pliantes, présentoirs de vente au détail et affiches). Elle prend en charge les supports de 22,4 x 47 po et moins, et peut appliquer un vernis allant de 7 à 232 µm, selon que l’on souhaite produire un vernis UV sélectif plat ou des effets 3D texturés et des finitions en relief, le tout en une seule passe.

Le système en ligne primé de dorure à chaud iFOIL L, offert en option, s’y intègre parfaitement. Cette possibilité d’adaptation et de personnalisation ouvre de nouveaux débouchés lucratifs pour les imprimeurs et les finisseurs spécialisés. La création d’effets spectaculaires et uniques s’inscrit maintenant dans un processus entièrement numérique, qu’il s’agisse de gaufrage 3D, de dorure à chaud de nombreuses couleurs en une seule passe, de dorure de données variables, de dorure sur dorure pour produire des effets spéciaux spectaculaires ou de dorure et gaufrage sur du plastique (notamment le polypropylène), une fonction tout à fait exceptionnelle. La technologie de nettoyage automatique des têtes d’impression à jet d’encre et le système de repérage à intelligence artificielle AIS pavent la voie tout en douceur vers la création de nouvelles applications de finition numérique et, du coup, de nouvelles sources de revenus diversifiées.

« Toujours en forte croissance dans notre secteur, l’embellissement représente pour les imprimeurs commerciaux une excellente façon de se démarquer tout en générant une marge de profit élevée, confie Dino Pagliarello, vice-président directeur de la gestion des produits et de la planification chez Konica Minolta. Notre gamme complète d’appareils numériques d’embellissement offre une performance dynamique à la hauteur des applications les plus exigeantes, procure une valeur ajoutée et confère des textures multidimensionnelles aux impressions. Résultat : des produits finis tout simplement remarquables. »

La nouvelle JETvarnish 3D 52L se joint à la gamme de presses numériques à effets spéciaux à feuilles et à rouleaux de Konica Minolta, lesquelles sont dotées de fonctions d’ajout de textures multidimensionnelles UV 2D et 3D; ce sont donc de vrais centres de finition complets pour les supports numériques, offset, flexographiques et imprimés en creux. Parmi les autres presses de finition, on compte la JETvarnish 3D Evolution (29 x 47 po), la JETvarnish 3D Web (rouleau de 17 po de largeur) et la nouvelle AccurioShine 3600 (14,3 x 29,5 po), aussi dotée de fonctions de dorure gaufrée de données variables.

« Les impressions ordinaires, devenues banales, sont souvent confiées aux moins-disants. Pour les imprimeurs avisés, c’est une occasion d’offrir des produits à valeur ajoutée qui génèrent une grande marge de profit et les distinguent de la concurrence, affirme Bill Troxil, président de l’impression industrielle et de production de Konica Minolta. La presse JETvarnish 3D 52L répondra parfaitement aux besoins des designers et des marques qui cherchent à faire sortir leurs produits du lot autrement que par de simples images couleur sur papier. »

Pour en savoir plus sur la presse numérique d’embellissement JETvarnish 3D 52L, consultez le site Web.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram.

