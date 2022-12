Deeland Investments Ltd. – Rückblick auf effiziente Kapitalmarkttransaktionen

Rückblick auf erfolgreiche Transaktionen

FRANKFURT, GERMANY, December 19, 2022 / EINPresswire.com / --* Wertpapiertransaktionen und Investitionen in Small Caps* Transaktionen von rund EUR 135 Mio. im ersten Halbjahr 2022* Abgeschlossene Übernahmen (Barabfindungen, Squeeze -Out)* Verhandlungsgespräche mit europäischen Top-Firmen* Fokus auf Sektoren Finanzen und Immobilien* Fokussierung auf konservative Finanzstrukturen* Übernahmetransaktionen und Barabfindungsangebote für 2023 in der PipelineRückblickend auf Kapitalmarkttransaktionen aus dem ersten Halbjahr 2022 plant Deeland Investments Ltd. weitere Investitionen und innovative, strategische Koordinierungen für Übernahmegeschäfte.Nach erfolgreichen Transaktionen aus den letzten Geschäftsjahren hat Deeland Investments auch im ersten Halbjahr 2022 Ihre Investmentaktivität mit einem Volumen von über 135 Mio. EUR erweitert und erfolgreich arrangiert. Im aktuellen Marktumfeld hat sich die Qualität der Vermögenswerte verbessert. Banken haben ihren Ausstieg aus dem Finanzierungsmarkt beschleunigt und ihre Finanzierungskapazitäten weiter optimiert. Deeland Investments geht davon aus, dass die Marktbedingungen in den kommenden Monaten herausfordernd bleiben werden.„Wir sind mit unseren bisherigen erfolgreichen Investments im Jahr 2022 zufrieden und bereiten uns auf unser nächstes Projekt im ersten Halbjahr 2023 vor. Nicht zuletzt schaffen die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten neue Möglichkeiten um die Ertragsstrukturen anzupassen“, sagt Brook Land, Direktorin von Deeland Investments Ltd. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 sind weitere Investitionen geplant um neue Strategien zu entwickeln und Vorteile höherer Renditen in der Regulierung zu kombinieren. ‘’Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem vielfältigen Team können wir Marktchancen nutzen.Weitere Akquisitionsaufträge sind für März 2023 angekündigt’’ fügte Anita Penny Land von Deeland Investments Ltd hinzu.Über Deeland Investments LtdDeeland Investments Ltd ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzdienstleister.Das Unternehmen ist auf das Management alternativer Anlageklassen spezialisiert und verfügt über ausgewiesene Expertise für Übernahmegeschäfte. Das Unternehmen bietet auch Anlagelösungen für institutionelle Kunden an. Deeland Investments Ltd wurde 1952 gegründet, beschäftigt unabhängige Mitarbeiter auf der ganzen Welt und wird von internationalen Finanzaufsichtsbehörden reguliert.Deeland Investments Ltd verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 685 Millionen Euro mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,3 Milliarden EUR (Stand: 31. März 2022)