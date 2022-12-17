Michael Martin 被任命为圣基茨和尼维斯投资入籍部门新任首席执行官

/EIN News/ -- 圣基茨和尼维斯巴斯特尔, Dec. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Michael Martin 被任命为圣基茨和尼维斯投资入籍部门的掌舵人，领导该国投资移民计划的发展。



这个双岛国家正努力加强其投资入籍计划，继续成为全球投资移民行业的标杆。

总理在投资入籍部门的一次活动中对 Martin 表示了欢迎，并表达了对该任命的激动之情，因为此时国家正在发展投资入籍计划，使其不仅能吸引聪明的投资者，还能让当地公民受益。

总理还表示对 Martin 充满信心，他被描述为帮助国家实现目标的最佳人选，即通过带来有形价值的有益投资选择，推出一个能够提升圣基茨和尼维斯社会的计划，同时也为国际投资者创造一个各方面资源丰富的基地。

在发布会上，新任投资入籍负责人对总理将“这项非常重要的任务交给他”表示了感谢，同时表示他对负责这项新的任务感到激动。



Martin 还说，他将通过形势分析对该部门的状况进行评估，并确定“最大限度地提高效率和效益”的最佳途径。



“这是一项对国家的发展及其人民非常重要的操作。我们将不得不进行品牌重塑、重新调整计划重点，确定我们的战略目标，并创造一些与这些战略目标相一致的新投资选择。”



预计投资入籍计划将全面升级。Martin 谈到了他为该部门制定的战略计划，并重申工作重点是推动国家发展。他补充道：“我们将着眼于新兴市场，重新确定我们的目标客户。这必须有一定的排他性。”

圣基茨和尼维斯在 8 月迎来了新政府，他们正在通过不懈努力改革该国的投资入籍计划。现在，在该计划升级的第三次迭代过程中，经过四十年的知识积累和发展，圣基茨和尼维斯政府正在利用创造力和魄力，确保该计划超越现代；同时确保安全基础设施得到增强和巩固。

Martin 是当地的圣基茨人，他有着极强的金融敏锐性，并在战略规划和合规方面具有丰富的经验。他被誉为能够为 CBI 部门带来更大稳定性的人，该部门现在将拥有更多的立法和行政监督权利。

Martin 凭借过去在投资移民行业作为服务提供商的经验以及他在当地的根基，成为合适的人选，他了解我们的外部利益相关者对我们的要求，并且知道我们如何利用该计划来提升我们的人民。

Martin 所领导的团队由高效且专注的专家组成，他们将确保该计划提高处理效率和准确性，同时也保持强有力的尽职调查程序，从而只接受最高水准的投资者。

圣基茨和尼维斯的投资入籍计划的坚实基础将是三项基本原则，包括可持续发展、良好治理和实用主义。

增强版投资入籍计划是根据一个可持续发展模型精心设计的，该模型将确保圣基茨和尼维斯通过注入高水平的诚信和管理改进继续成为国际社会羡慕的对象。

该计划的结构允许有更大的透明度和问责制，这是良好治理框架的标志。良好治理框架巩固了任何成功的投资入籍计划的基础。

投资选择将根据市场实际情况进行调整，同时保留圣基茨和尼维斯四十年来发展和培育的白金品牌，运营世界上最早设立的投资入籍计划。

Martin 曾在多家公司担任高管职务，包括国家加勒比保险公司、国家银行信托公司和 Sagicor Life Inc。他曾是加勒比海保险协会的董事，硫磺石山要塞国家公园协会管理委员会的名誉秘书，以及第一联邦合作信贷联盟的董事。

他拥有国际合规协会和曼彻斯特商学院的研究生文凭、信托与财产从业者协会的国际信托管理证书，以及西印度群岛大学的金融服务管理证书。

圣基茨和尼维斯的投资入籍计划创立于 1984 年，到目前仍是世界上最受欢迎的同类计划之一。该计划仍然是获奖最多的计划之一，位居 CBI 指数前列。CBI 指数是一个综合排名系统，它评估世界各地投资计划的入籍可操作性。

圣基茨和尼维斯的投资入籍计划与英国和美国的顶级尽职调查公司合作，继续得到强大的多层次尽职调查程序的支持。

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Mildred Thabane

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