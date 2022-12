ODA finds invasive pest while inspecting Christmas tree products

The Oregon Department of Agriculture’s (ODA) Nursery and Christmas Tree program staff detected the insect pest, elongate hemlock scale (EHS), on Christmas tree products sold at big box stores in Oregon while performing routine inspections. The stores purchased the items from out of state suppliers. ODA ordered stores immediately pull products from shelves and to destroy or send the infested items back. ODA has confirmed that similar products were also found in Washington State and were likewise rejected by Washington State agricultural officials.

ODA encourages the public to take a moment to check Christmas tree products before taking them home and to avoid the risk of “packing a pest” by buying locally produced products. To date, ODA has only found EHS on Frasier fir Christmas trees, wreaths, and Christmas arrangements. In each incident, the products originated from out of state. Although EHS is not established in Oregon, it has the potential to establish and attack Oregon native conifer species, western hemlock, and mountain hemlock. This pest is also known to infest Douglas-fir, spruce, fir, and pine species – making this a concern for Oregon’s Christmas tree farms. Oregon is the nation’s largest producer of Christmas trees.

elongated hemlock scales

EHS feeds on the undersides of needles and drains fluid the tree needs for growth. It can result in a yellow-brown film on needles and cause them to drop from the tree. EHS spends most of its life in an immature state, only 1.5mm long, fixed under a brownish-white waxy layer on the underside of the needles where it feeds.

If you believe items, you purchased have EHS please report to the Oregon Invasive Species Hotline at https://oregoninvasiveshotline.org immediately and please include a photograph with your online submission.

For more information on what to look for and how to properly dispose of your wreaths and trees, please check out this one-page prepared by our partner the Oregon Department of Forestry:

https://www.oregon.gov/odf/Documents/forestbenefits/elongate-scale.pdf

La ODA descubre una plaga invasora al inspeccionar productos de árboles de Navidad

El personal del programa de Viveros y Árboles de Navidad del Departamento de Agricultura de Oregon (en inglés: Oregon Department of Agriculture, ODA) detectó una plaga de insectos, la escala alargada de abetos (en inglés Elongate Hemlock Scale, EHS), en productos de árboles de Navidad vendidos en tiendas grandes en Oregon, mientras realizaban inspecciones de rutina. Las tiendas compraron los artículos de proveedores fuera del estado. El ODA ordenó a las tiendas retirar inmediatamente los productos de los estantes y destruir o devolver los artículos infestados. El ODA ha confirmado que también se encontraron productos similares en el Estado de Washington y que también fueron rechazados por los funcionarios agrícolas del Estado de Washington.

El ODA alienta al público a tomarse un momento para revisar los productos de árboles de Navidad antes de llevárselos a casa y evitar el riesgo de dispersar una plaga, comprando productos producidos localmente. Hasta la fecha, el ODA solo ha encontrado EHS en árboles de Navidad de abeto Fraser, coronas y arreglos navideños. En cada incidente, los productos se originaron fuera del estado. Aunque EHS no está establecida en Oregon, tiene el potencial de establecerse y atacar especies de coníferas nativas de Oregon, tsuga occidental (en inglés: Western Hemlock) y tsuga de montaña (en inglés: Mountain Hemlock). También se sabe que esta plaga infesta las especies de abeto Douglas, pícea, pino y otros abetos, lo que lo convierte en una preocupación para los productores de árboles de Navidad de Oregon. Oregon es el mayor productor de árboles de Navidad del país.

El EHS se alimenta de la parte inferior de las agujas y drena el líquido que el árbol necesita para crecer. Puede producir una capa delgada de color amarillo-marrón en las agujas y hacer que caigan del árbol. El EHS pasa la mayor parte de su vida en un estado inmaduro, de solo 1.5 mm de largo, fijado bajo una capa cerosa de color blanco-marrón en la parte inferior de las agujas donde se alimenta.

Si usted cree que los artículos que usted compró tienen EHS, por favor informe inmediatamente la línea directa de especies invasoras de Oregon en https://oregoninvasiveshotline.org y por favor incluya una fotografía con su envío en línea.

Para obtener más información sobre qué buscar y cómo deshacerse adecuadamente de sus coronas y árboles, consulte esta página preparada por nuestro socio, el Departamento de Silvicultura de Oregon ( en inglés, Oregon Department of Forestry, ODF):

https://www.oregon.gov/odf/Documents/forestbenefits/elongate-scale.pdf