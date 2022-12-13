联拓生物宣布公司总裁兼首席战略官将离任

/EIN News/ -- 上海和新泽西州普林斯顿, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克代码:LIAN），一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，于今日宣布公司总裁兼首席战略官余久筠（Debra Yu）医学博士已向公司提出辞呈，其自2023年1月1日起将不再供职于联拓生物，并将根据自身商业及专业兴趣寻求其他外部机会。为便于后续工作交接，余博士与联拓生物签署了一份顾问协议，该协议期限自2023年1月1日起至2023年6月30日止。余博士于2019年联拓生物创立伊始便加入了公司，她一直是联拓生物高级管理团队的重要成员之一，也是推动联拓生物从一家早期初创公司成长为一家身处后期临床阶段生物技术公司的不可或缺的力量之一。



联拓生物首席执行官王轶喆博士表示：“对于余博士为联拓生物所做出的众多贡献以及她为公司留下的财富，我们深表感激。自公司成立以来，联拓生物为实现为中国患者带来创新药物的使命而不断前行，并取得了出色的成绩。余博士为联拓生物未来的持续成功奠定了坚实的基础。最后，代表公司和团队再次谨祝余博士在未来的工作中一切顺利、再创佳绩。”

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司,其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施,从而将公司定位为首选的合作对象,并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。如需了解更多信息，请访问 www.lianbio.com

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