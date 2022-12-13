电子书发布让作者在 3 周内取得了相当大的成就
2000+份AUSTIN, TEXAS, UNITED STATES, December 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- 在建议儿子写小说后，这位企业家在 10 天内写完了每本小说。
2026，Extinction Level Event，#2026（亚马逊电子书，5.95 美元；ISBN 979-8-9872806-0-7），一部科幻小说重申了气候变化日益增加的威胁。在这部小说中，作者的主人公卡米拉·弗格森 (Camila Ferguson) 是一位温文尔雅的学生，她发展了将太阳振荡与引发失控的温室灾难联系起来的理论。最终将地球从全新世时代转变为人类世时代。
奇怪的是，对于在最近发生的事件之前写的科幻小说来说，它具有惊人的预言性。莱茵河和波河干涸（第 149 页），东南极洲热浪，2022 年 3 月（第 80 页），长江，2022 年 8 月（第 127 页）。
HOW NOT TO KILL MAMA, #MAMA（亚马逊电子书，4.95 美元；ISBN 979-8-9872806-3-8）小说聚焦于大流行病和经济状况带来的动荡事件。本特利是一个照顾生病的母亲的年轻人，他突然做出了改变人生的决定。失业，在收到一封信后，他的母亲正在失去她的政府援助福利。他将她的钱投资于石油和天然气期货市场，创造了一笔财富。通过在地球另一端的“特殊军事行动”，他利用她微不足道的社会保障储蓄将其转化为超过 10 亿美元。
Matteo Gravina
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