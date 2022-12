Max El Mann, directivo de Fibra Uno. Andre El Mann Arazi Max El Mann Arazi Andre El Mann Arazi inversionista Max El Mann Arazi, directivo de Fibra Uno.

Max Elmann Arazi: 6 errores de los inversores inmobiliarios que pueden costar muy caros

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, December 12, 2022 / EINPresswire.com / -- La inversión inmobiliaria puede ser una excelente forma de generar riqueza, pero conlleva sus propios riesgos. Desde la incertidumbre que conlleva intentar predecir las tendencias futuras del mercado hasta los elevados costes operativos y financieros de la propiedad inmobiliaria, la inversión en bienes inmuebles no es para todo el mundo. Quieren acumular capital en sus propiedades y convertirse en inversores de éxito."Desgraciadamente, muchos de los que empiezan de forma tan inocente como un propietario primerizo pueden acabar viéndose afectados negativamente por estos mismos riesgos, razón por la cual es necesario conocerlos antes de sumergirse demasiado en ellos" recomienda el especialista Max El Mann Arazi He aquí seis escollos comunes con los que se encuentran los nuevos inversores y cómo evitarlos si quiere tener éxito como inversor.Uno de los mayores errores que cometen los nuevos inversores es endeudar en exceso sus finanzas y sus propiedades inmobiliarias. El sector inmobiliario es una inversión a largo plazo, pero algunos inversores se precipitan y se lanzan a por todas. Compran muchos inmuebles, principalmente para aumentar su patrimonio neto personal en unos pocos puntos porcentuales. Estos inversores descubren rápidamente que el sector inmobiliario es una propuesta a largo plazo y que no es una forma rápida de ganar dinero. De hecho, muchos de estos inversores acaban perdiendo dinero al forzar en exceso sus finanzas y sus proyectos inmobiliarios. Este es uno de los errores más comunes que cometen los inversores inmobiliarios.Compran en el sector inmobiliario como una forma rápida de generar un rendimiento rápido. Este error suelen cometerlo los inversores que tienen una mentalidad a corto plazo. Estos inversores quieren un retorno rápido de sus inversiones, por lo que tratan de comprar caro y vender barato. En el caso de los bienes inmuebles, se trata de un enfoque muy corto de miras. El sector inmobiliario es una inversión a largo plazo, pero algunos inversores se precipitan y se lanzan a por todas. Compran muchos inmuebles, principalmente para aumentar su patrimonio neto personal en unos pocos puntos porcentuales. Estos inversores descubren rápidamente que el sector inmobiliario es una propuesta a largo plazo y que no es una forma rápida de ganar dinero. De hecho, muchos de estos inversores acaban perdiendo dinero por sobredimensionar sus finanzas y sobredimensionar sus proyectos inmobiliarios. Subestimar el coste del mantenimiento y las reparacionesEs fácil ver el valor de una propiedad y asumir que los gastos de poseerla son bajos. Pero estos gastos son a menudo los que hacen que ser propietario de un inmueble resulte más caro que las inversiones que generan efectivo. De hecho, muchos inversores inmobiliarios olvidan incluir estos gastos como parte de su rentabilidad. Por eso, muchos nuevos inversores se precipitan en los tratos y subestiman el coste de poseer esa propiedad. Como nuevo inversor inmobiliario, es importante comprender los elevados costes de poseer un bien inmueble. Entre ellos se incluyen el mantenimiento, los impuestos sobre la propiedad, el seguro y las reparaciones. Todos estos gastos forman parte del coste de poseer una propiedad. "Sin embargo, muchos nuevos inversores se apresuran a hacer tratos y subestiman el coste de poseer esa propiedad. Con el mantenimiento, es fácil asumir que el valor de la propiedad cubrirá sus costes" comenta Max el Mann Arazi.Pero rara vez es así."Tendrá que tener en cuenta factores como la antigüedad del edificio, el número de residentes y sus edades y necesidades. También tendrá que incluir el coste de cualquier mejora" menciona el experto Andre El Mann Arazi No diversificar la carteraLo más importante que puede hacer para asegurarse el éxito como inversor inmobiliario es diversificar su cartera invirtiendo en una variedad de propiedades. Diversificar significa repartir su dinero entre distintos activos, como acciones, bonos, inmuebles y otros vehículos de inversión. Es importante diversificar la cartera porque reduce el riesgo de perder todo el dinero si una inversión se va al traste. También diversifica su cartera de inversiones. Es decir, aporta un poco de todo a su cartera de inversiones.No tener una estrategia de salidaLa inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo, pero eso no significa que debas quedarte en un lugar y mantener tus cartas cerca del pecho. Esa no sólo es una estrategia muy arriesgada, sino que tampoco es muy práctica. Su mejor apuesta como inversor es tener una estrategia para cuando llegue el momento de salir de sus inversiones. Es decir, encontrar una manera de vender sus propiedades cuando tengan un valor lo suficientemente alto como para ganar suficiente dinero para cubrir los costes de poseerlas. Si no tiene una estrategia de salida, corre el riesgo de permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar y no encontrar la forma de vender sus inversiones cuando esté listo para seguir adelante.Ser audaz cuando se trata de subidas de preciosLa inversión inmobiliaria consiste en encontrar gangas, hacer una oferta y mantenerlas. Es decir, hay que comprar barato y vender caro. Pero también hay que tener cuidado de no excederse a la hora de comprar y subir el precio. Es decir, hay que tener cuidado de no ser codicioso cuando se trata de aumentos de precios, y hay que tener cuidado de no comprar bienes raíces que es demasiado caro.Descuidar el mantenimiento de la propiedadLos bienes inmuebles son una inversión, pero también son propiedades que se utilizan a diario. Eso significa que cualquier inversión que se haga en bienes inmuebles conllevará el coste de su mantenimiento. Y eso significa que tendrá que ocuparse de sus propiedades, desde las inspecciones hasta las reparaciones, pasando por las reclamaciones al seguro.ResumiendoLa inversión inmobiliaria es una forma estupenda de crear riqueza, pero conlleva sus riesgos. Por eso es importante saber cuáles son esos riesgos y cómo evitarlos. Si dedica tiempo a aprender sobre la inversión inmobiliaria, podrá cosechar los beneficios de poseer un bien inmueble sin los riesgos de cometer estos 6 errores comunes.

Max El Mann Arazi de Fibra Uno