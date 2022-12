LA VÉRITABLE INDÉPENDANCE COMMENCE PAR L'INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

La Kombinat a Gyumri dans les annees 20 Production de fil a Gyumri de l'Union Sovietique Femme Armenienne tissant du fil

L'initiative sociale « Sewing Hope for Armenia », mène, tous les jours, sa propre guerre pour préserver la culture et l'histoire arménienne.

Vivre pour la Vie et non pour la survie - car la vie merite mieux que la survie!” — Sewing Hope for Armenia

PARIS, FRANCE, December 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Fondée a la suite de la guerre d'Artsakh de quarante-quatre jours en 2020, l'initiative sociale « Sewing Hope for Armenia », mène, tous les jours, sa propre guerre pour préserver la culture et l'histoire arménienne, pour préserver les mains créatrices et l'espoir des femmes arméniennes.Les femmes arméniennes ont subi de lourdes pertes à cause de la guerre d'Artsakh, mais elles sont fortes de volonté et d'esprit, et combattent dans cette guerre comme des soldats invincibles. Comme arme de prédilection, les femmes de « Sewing Hope for Armenia » utilisent les motifs de la culture arménienne pour fabriquer des sacs, des accessoires pour la maison et des jouets, les nommant d'après des reines arméniennes et d'importants monuments arméniens.Malheureusement, la matière première utilisée pour la production, en particulier le tissu tissé, n'est pas fabriquée en Arménie, attirant des critiques sur l'initiative, que « Sewing Hope for Armenia » ont choisi de traiter:Depuis la dissolution de l'Union Soviétique, l'industrie textile de la République d'Arménie a pratiquement disparu, mettant fin à des milliers d'années de tradition de motifs tissés arméniens reconnaissables dans le monde entier et autrefois salués comme un artisanat célèbre. Ces modèles, cependant, continuent d'être fabriqués dans les territoires voisins, qui faisaient autrefois partie de la grande Arménie. Bien que les frontières politiques aient bougé, cet artisanat arménien continue en Arménie occidentale et orientale, aujourd'hui en Turquie et en Azerbaïdjan. En l'absence de « Made in Armenia », Sewing Hope for Armenia a été contraint de faire le choix de préserver ce tissage arménien, un choix fait non seulement par eux, mais par beaucoup, comme en témoignent la visite des marchés, des boutiques ou des galeries d'Erevan ou de Gyumri.Sewing Hope for Armenia a fait le choix de sauver les femmes et les enfants en leur donnant l'occasion de vivre et, en même temps, de célébrer le tissage arménien. Une meilleure option aurait-elle été de les laisser mourir de faim et geler sans nourriture ni abri?Si l'origine et l'âme de ces motifs sont sans aucun doute arméniennes (la plupart des pays islamiques n'ont pas d'églises et de croix sur leur artisanat traditionnel), le lieu de fabrication de ce tissu n'est ni contesté ni caché. Tout comme de nombreux produits trouvés en Arménie, ils proviennent de leurs voisins économiquement plus industrialisés. L’Arménie ne les fabrique tout simplement pas.Bien que les boutiques et les marchés d’Arménie soient remplis de produits « Made in Turkey », qui sont achetés chaque jour par de nombreux Arméniens pour leur usage et leur consommation quotidiens, ce tissu attire des attaques ciblées, dans les médias et sur les réseaux sociaux.Sewing Hope for Armenia a décidé d'agir et appel les acteurs économiques, les leaders de l'industrie et les entrepreneurs d'Arménie à travailler avec eux afin de rétablir une industrie textile arménienne, en commençant par ouvrir une usine ou des usines de production de textile arménien et tissus sur le territoire de l'Arménie. L'idée est audacieuse et difficile, mais nécessaire, visant à reconstruire une Arménie fière, à créer une économie arménienne capable de porter le pays et le peuple arménien. Unis autour de l'objectif de construire une plus grande Arménie, les Arméniens de différentes parties du monde doivent unir leurs forces pour rendre possible l'impossible et facile le difficile.De grands changements sont possibles même avec l'exemple d'une seule personne, et grâce à l'unification de la volonté nationale, comme disent les Arméniens : même les montagnes peuvent être déplacées!Prenant l'exemple du Mahatma Gandhi, quand il a commencé à soulever la question de l'importance de l'indépendance économique pour libérer l'Inde de la domination britannique. Gandhi a commencé à filer du fil et à fabriquer des vêtements pour les Indiens. En Inde aussi, l'industrie textile avait disparu (volontairement détruite par les Britanniques pour relancer l'industrie textile anglaise). Ce premier acte symbolique de tissage fut le début de la prise en main de son destin par l'Inde Indépendante – un exemple à suivre pour l’Arménie.Aujourd'hui, le marché arménien est inondé de produits turcs, notamment de produits textiles. Même si les vêtements et les produits textiles sont fabriqués en Arménie, quand on fouille dans l'origine des matières premières, les traces nous ramènent inévitablement en Turquie. En d'autres termes, directement et indirectement, chaque Arménien se retrouve force d’enrichir un État qui occupe leurs terres historiques, qui tue leurs enfants et qui détruit leurs maisons.Après avoir bien compris tout cela, faut-il continuer dans la même voie ou est-il temps de réaliser une ''arménianisation'' de l'économie arménienne. Chaque jour, Sewing Hope for Armenia recherche des moyens de rétablir une industrie textile arménienne.Ils lancent l’appel aux industriels et entrepreneurs d'Arménie, à se joindre à cette importante initiative et à les aider à restaurer le patrimoine de l'artisanat qui a rendu l'Arménie célèbre dans le monde entier.Soutenir "Sewing Hope for Armenia" et acheter ces produits fabriqués par les mains de ces femmes arméniennes qui avaient tout perdu est la première étape de la reconstruction.Sauver un peuple, c’est sauver une culture.Activité Revenu DignitéLes Femmes qui aidant les femmes

