Pela Terceira Vez Consecutiva, a HID É a Produtora de Ingressos Inteligentes da Copa do Mundo 2022

A FIFA contou com a HID para entregar milhões de ingressos impressos fabricados com recursos de segurança exclusivos

Exclusiva Tecnologia RAIN RFID É Adicionada aos Portões de Saída para Melhorar a Experiência dos Participantes e Facilitar Evacuações de Emergência

CDMX, MEXICO, December 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Pela terceira vez consecutiva, a HID, líder mundial em soluções de identidade confiáveis, anuncia que é a produtora de ingressos inteligentes para a Copa do Mundo FIFA de 2022, um dos maiores e mais populares eventos esportivos do mundo. Este ano, a HID também está fornecendo uma solução totalmente personalizada para controle de acesso do perímetro externo e todos os portões de saída para garantir uma saída tranquila e facilitar evacuações de emergência.

Com oito estádios espalhados por cinco cidades do Qatar, o país do Oriente Médio espera mais de 1,2 milhão de visitantes para os jogos, que se encerrarão em 18 de dezembro. A falsificação de ingressos era uma preocupação dos organizadores de eventos, então a FIFA contou com a HID para entregar milhões de ingressos impressos fabricados com recursos de segurança exclusivos, incluindo um chip de identificação por radiofrequência (RFID) embutido.

Ao contrário dos bilhetes com código de barras, que podem ser falsificados com mais facilidade, a tecnologia de RFID transmite a identidade exclusiva de um bilhete e do titular do bilhete por meio de ondas de rádio. E como os leitores de RFID não precisam de uma linha de visão direta como os leitores de código de barras tradicionais, a validação de ingressos é fácil, acelerando drasticamente as admissões em eventos de alto volume, como partidas da Copa do Mundo.

“É emocionante ver nossas soluções de ingressos inteligentes ajudarem a alimentar a experiência dos fãs em um dos maiores e mais assistidos eventos do mundo”, diz Björn Lidefelt, vice-presidente executivo e chefe da HID. “Ajudar a unir o mundo para um evento como a Copa do Mundo é o objetivo da nossa tecnologia.”

Como parte do projeto, a HID também está fornecendo soluções de personalização para bilhetes seguros, incluindo quiosques de autoatendimento para ingressos para a mídia, estandes para emissão instantânea de ingressos com impressoras especiais para personalização na hora, milhares de scanners portáteis e suporte local durante cada partida. Uma plataforma de gerenciamento de eventos (EMP) da HID fornecerá dados e relatórios em tempo real por meio de uma interface fácil de usar, o que ajudará os funcionários de segurança e organizadores do evento a monitorar e gerenciar tudo remotamente, desde o número de participantes em cada ponto de entrada e saída, até o credenciamento de mídia e controle de multidão.

Nova solução com potencial ilimitado

A HID também foi solicitada a fornecer uma camada de controle de acesso ao perímetro externo de verificações de segurança em cada estádio e campos de treinamento em todo o país. Para atender a isso, centenas de portões incorporam uma nova tecnologia UHF booster, com patente pendente e desenvolvida pela HID, que serve como um dispositivo complementar para leitores UHF comuns para aprimorar a capacidade de leitura de tags RFID em aplicações complexas. As unidades são integradas ao HID EMP para rastreamento de eventos em tempo real e monitoramento da integridade do sistema. Mais importante, tudo isso acontece automaticamente para manter um fluxo contínuo dentro e fora dos portões e garantir uma experiência de usuário ideal para os fãs.

“Ter dados em tempo real de quando os portadores de ingresso estão entrando e saindo do perímetro é fundamental para que os organizadores do evento garantam a melhor experiência possível dos torcedores aos credenciados, além de obter inteligência sobre onde determinado portão precisa de mais atenção em termos de controle de multidões e evacuação de emergência”, explica Cesare Paciello, vice-presidente de eventos e soluções de mobilidade para tecnologias de identificação da HID e líder do projeto.

Sobre a HID Global

A HID Global é a fonte de identidades confiáveis das pessoas, lugares e coisas no mundo. Nós tornamos possível que as pessoas trabalhem com segurança, trabalhem de forma produtiva e viajem livremente. Nossas soluções de identidade confiáveis oferecem às pessoas acesso conveniente a lugares físicos e digitais e conectam coisas que podem ser identificadas, verificadas e rastreadas digitalmente. Milhões de pessoas em todo o mundo usam produtos e serviços HID para navegar em suas vidas cotidianas e mais de 2 bilhões de coisas estão conectadas através da tecnologia HID. Trabalhamos com governos, instituições educacionais, hospitais, instituições financeiras, empresas industriais e algumas das empresas mais inovadoras do planeta. Com sede em Austin, Texas, a HID Global tem mais de 4.000 funcionários em todo o mundo e opera escritórios internacionais que atendem a mais de 100 países. HID Global® é uma marca do grupo ASSA ABLOY. Para mais informações, visite www.hidglobal.com.br.

