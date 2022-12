Benjamin Franklin dla Polaków

Katia Roman-Trzaska Romuald Roman Benjamin Franklin Radzi Jak Źyć, published by Chestnut Hill Press

Uchodźcy pobudzają ducha wspólnoty

To nie była wyważona decyzja, bo tak naprawdę nie mieliśmy żadnego wyboru. Na progu stali ludzie żyjący w tymczasowych schroniskach i trzeba było dać im coś do jedzenia” — Katia Roman-Trzaska

PHILADELPHIA, PA, UNITED STATES, December 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Wraz z pojawieniem się w Warszawie rzeki ukraińskich uchodźców, Katia Roman-Trzaska zrealizowała kolejny projekt. Tym razem nie robiła żadnych planów biznesowych tylko poszła za porywem serca. “To nie była wyważona decyzja, bo tak naprawdę nie mieliśmy żadnego wyboru. Na progu stali ludzie żyjący w tymczasowych schroniskach i trzeba było dać im coś do jedzenia.”Katia, przed laty, zrezygnowała z kariery międzynarodowego prawnika i założyła szkołę gotowania dla dzieci, “Little Chef,” W 2019 stworzyła fundacje “Samodzielność od Kuchni”, w skrócie SOK, której celem jest uczenie nastolatków z domów dziecka sztuki gotowania, by, po wejściu w życie, mogli znaleźć zatrudnienie w gastronomii i czuć się samodzielni.Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, Katia dysponowała zapleczem kuchennym i grupą pracowników, którzy chcieli pomóc przybyszom. Natychmiast rozpoczęła gotowanie dla setek, a w niedługim czasie dla tysięcy uciekinierów.To był jednak dopiero początek serii pomysłów.“Tysiące dzieci poszły do polskich szkół, więc my zorganizowaliśmy kursy dla nauczycieli by wiedzieli jak efektywnie uczyć ukraińskie dzieci języka polskiego.Praca z nauczycielami odkryła następną potrzebę, i Fundacja SOK położyła szczególny nacisk na leczenie dzieci z traumy przeżytej wojny. Setki nauczycieli zostało już przeszkolonych, a następni już zapisują się na kursy.Ojciec Katii, Romuald Roman , jest polsko-amerykańskim pisarzem. Opowiadając o córce aż promieniuje z dumy - i ma do tego powody.“Myślę, że wrażliwość społeczna Katii była trochę zainspirowana pięknym wydaniem “Almanachu Biednego Ryszarda”, który darowałem jej, gdy jeszcze była dziewczynką, Chciałem by wyniosła coś dobrego z czytania tej książki. Ja sam, czytałem po angielsku, wszystko co napisał Franklin i uważałem, że to najbardziej zrozumiały, mądry i inteligentny pisarz spośród ojców amerykańskiej demokracji. Postanowiłem więc wybrać spośród kilkudziesięcioletniej twórczości Franklina same “rodzynki”: pełne mądrości aforyzmy, zabawne powiedzonka i wierszyki, rady i przemyślenia. Opuściłem całą politykę i naukowe dysertacje. Chciałem z Franklina zrobić pisarza poczytnego w XXI wieku.Bo my Polacy powinniśmy się od niego uczyć, a dzisiaj gdy jest taki czas, że udowodniliśmy że jesteśmy otwarci na świat, uczmy się od świata jak mądrze żyć.”Do tej pory, z wyjątkiem “Autobiografii”, książki Franklina były niedostępne w języku polskim. “ Benjamin Franklin Radzi jak Żyć ” to pierwszy polsko-języczny wybór pism wybranych pod tym kątem by ukazać jego mądrość, humor i inteligencję. Książka jest dostępna w wydaniu Chestnut Hill Press z Filadelfii.Czas okaże, czy Benjamin Franklin wpłynie na sposób myślenia Polaków. Na razie ich dwójka wnosi jego społeczną mądrość do Polski: ojciec, który pisze o nim i tłumaczy jego pisma, i córka, która działa umotywowana wiarą w celowość pracy dla społeczeństwa.

