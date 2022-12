CONCERT’O présente une proposition alternative pour ORPEA

PARIS, FRANCE, December 9, 2022 / EINPresswire.com / -- Le concert d’actionnaires d’ORPEA présente un projet industriel et de réorganisation financière destiné à améliorer la situation du groupe. Équilibrant les efforts des parties prenantes, créanciers sécurisés, non-sécurisés et actionnaires, ce projet concerté s’appuie sur des propositions opérationnelles de bon sens, au service du développement du groupe, de ses résidents, patients et salariés. Accueilli positivement par de nombreuses parties concernées, ce projet permettrait d’apaiser le contexte juridique actuel extrêmement complexe.CONCERT’O, le concert d’actionnaires d’ORPEA, présente un plan de transformation alternatif à celui présenté le 15 novembre 2022. Cette proposition entend privilégier une solution conciliante destinée à préserver le futur du groupe et son intérêt social en lui évitant un risque de débancarisation.La suite du communiqué de presse est consultable sur : https://concert-o.net CONTACTS PRESSE :Guillaume FoucaultCorpcom+ 33 6 52 11 37 65guillaume. foucault@corpcom. frMarie-Caroline GarnierCorpcom+ 33 6 22 86 39 17mc.garnier@corpcom.frAVERTISSEMENTLe présent communiqué a été préparé par Mat Immo Beaune et Nextstone Capital (ensemble le « Consortium »). Les opinions qui y sont exprimées représentent l’opinion du Consortium à la date des présentes.Ce communiqué est uniquement destiné à des fins de discussion et d’information. Les opinions qui y sont exprimées représentent l’opinion du Consortium à la date des présentes. Le Consortium se réserve le droit de changer ou de modifier l’une quelconque des opinions ou propositions exprimées dans le présent communiqué à tout moment et pour quelque raison que ce soit. A moins qu’elle soit exprimée comme des faits ou des opinions de tiers, l’information contenue dans ce communiqué contient les interprétations, opinions et estimations faites par le Consortium.Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement, et ne constitue pas (a) une offre, invitation ou conseil d’achat ou de vente, ou la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de toute valeur mobilière ou autre instrument financier, ou d’engagement dans une activité d’investissement, et aucune relation juridique ne saurait résulter de la diffusion de ce communiqué ; (b) une « promotion financière » au sens du Financial Services and Markets Act 2000, tel que modifié ; (c) une « recherche en investissement » ou un « conseil en investissement » au sens du FCA Handbook ; ou (d) une « recommandation d’investissement » au sens du règlement européen 596/2014. L’accès à ce communiqué peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. Les personnes ayant accès à ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à ces restrictions.Ce communiqué n’a pas pour objet de constituer un support pour une décision d’investissement ou une suggestion pour une stratégie d’investissement. Ce communiqué et les informations qu’il contient n’ont pas pour objet de constituer un conseil fiscal, juridique, financier ou d’investissement.Les informations prospectives contenues dans ce communiqué, y compris les déclarations d’opinion et/ou de conviction, sont basées sur diverses estimations, hypothèses ou prévisions faites par le Consortium et intègrent des facteurs exogènes. Ces déclarations prospectives, estimations et projections sont intrinsèquement incertaines et soumises à d’importantes incertitudes et contingences économiques, concurrentielles et autres, et ont été incluses uniquement à des fins d'illustration. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des estimations, prévisions ou hypothèses contenues dans le présent communiqué pour des raisons qui peuvent ou non être prévisibles.A la date du présent communiqué, le Consortium détient directement ou indirectement, à travers la détention d’actions ou autres instruments financiers, plus de 5% du capital d’ORPEA et le Consortium et/ou ses affiliés peuvent aussi détenir d’autres positions dans d’autres émetteurs.