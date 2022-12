A LEAFIO Soluções de IA para Varejo se expande globalmente com confiança depois de ótimos resultados na América Latina

Leafio IA Soluções automatizadas de varejo Leafio IA Soluções automatizadas de varejo - Brasil

A LEAFIO, Soluções de IA para Varejo, apresenta soluções de otimização para o varejo e continua a se expandir, com escritórios em São Paulo e Cidade do México.

Mesmo o sistema de ERP mais avançado e caro, pode não apresentar um gerenciamento de estoque preciso. Portanto, não é surpresa que o software da LEAFIO tenha gerado tanto interesse genuíno por aqui.” — Alex Medwin, CEO da LEAFIO Inc.

SãO PAULO, BRASIL, December 9, 2022 / EINPresswire.com / -- A LEAFIO Soluções de IA para Varejo, uma das empresas mais inovadoras focadas no fornecimento de soluções de otimização dos processos de varejo no mercado, continua a expandir sua presença global. Dessa vez, a empresa abriu escritórios representativos em duas cidades da América Latina, São Paulo e Cidade do México. Agora a empresa possui representantes inseridos diretamente no mercado brasileiro e mexicano, interagindo com os varejistas de diferentes setores. Dentre os serviços oferecidos pela LEAFIO, vale citar o de consultoria para o desenvolvimento de cadeias de suprimento mais eficientes, o de implementação de softwares modernos de gestão e otimização dos processos de varejo e os serviços de treinamento da equipe de colaboradores das redes.A Plataforma de IA da LEAFIO é uma solução de alta tecnologia baseada em machine learning que permite que você automatize completamente a gestão de estoque da sua rede, otimizando e gerenciando seus sistemas de merchandising , promoções e sortimento de produtos.“Por mais de 15 anos a LEAFIO esteve fornecendo uma gama completa de serviços para os varejistas mundialmente. Tendo observado durante muito tempo o rápido desenvolvimento do setor de varejo na América Latina, percebemos que há uma grande demanda por uma solução inovadora capaz de se concentrar nas necessidades dos clientes através de uma abordagem inteligente e eficaz, exatamente o que os nossos sistemas oferecem”, disse Alex Medwin, CEO da LEAFIO Inc.Com o desenvolvimento do omnichannel, os especialistas da LEAFIO observam que os desafios dos últimos anos aumentaram significativamente. Surgem novas tendências e novos dos modelos de negócios de varejo tanto na região da América Latina como no mundo. Embora os clientes continuem fiéis às suas marcas favoritas, eles se tornaram mais seletivos, preferindo receber um atendimento de alta qualidade sem perder o acesso a produtos a preços acessíveis. Isso forçou os lojistas a buscarem novas abordagens para reduzirem os custos, aumentarem a eficiência dos processos comerciais e, ao mesmo tempo, a qualidade do serviço de atendimento ao consumidor. Esses são os desafios que a equipe de implementação da LEAFIO mais enfrenta e supera durante seus projetos.“A maioria dos varejistas da América Latina utilizam sistemas locais de ERP para gerenciar os estoques, as estratégias de merchandising e o sortimento de produtos. Isso pode ser o suficiente para as redes que estão nos estados iniciais de desenvolvimento, mas assim que elas começarem a crescer, as desvantagens desses sistemas se tornarão grande demais para serem ignoradas. Até mesmo o sistema de ERP mais avançado não é capaz de oferecer, no mesmo nível de excelência, os serviços de gestão, automação, previsão e análise de estoque que as soluções especializadas como a nossa oferecem. Portanto, não é surpresa que o software da LEAFIO tenha gerado tanto interesse na América Latina”, reitera Darlan Moraes Jr., diretor da sede brasileira da LEAFIO Soluções de IA para Varejo.A missão da LEAFIO de aproximar os lojistas às soluções inovadoras reflete perfeitamente a política da empresa aos seus clientes. É por isso que a nossa equipe de desenvolvimento se esforçou ao máximo para não só criar uma interface de sistema que fosse simples e intuitiva, mas também para oferecer a solução nas línguas português e espanhol para uma maior comodidade dos usuários na América Latina.“Eu estou muito orgulhoso de que um produto com tanta qualidade como esse esteja disponível para os varejistas no México e em toda a América Latina. Sempre que eu faço apresentações para os clientes, eu me sinto muito satisfeito com o quão funcional é o software da LEAFIO, com seu design focado na experiência do usuário e sua simplicidade. E eu noto essa mesma satisfação nos olhos dos nossos clientes, especialmente aqueles que utilizavam o Excel ou outros sistemas ainda mais complexos e trabalhosos para gerenciar seus estoques. Nós começamos com o pé direito e eu tenho certeza de que continuaremos crescendo e ajudando cada vez mais os varejistas desta nossa região” afirma Hector Rodriguez, diretor da sede mexicana da LEAFIO Soluções de IA para Varejo.