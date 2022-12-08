ﺗﻛﺷف ﺷرﻛﺔ ھﺎﻓﯾﺎﻻ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ''Hav’i-Lah ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
EINPresswire.com/ -- ﻓﻲ إطﺎر ﺟﮭود ﻣﺗﺿﺎﻓرة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ وﻋﺑر اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ ، ﯾﺳﻌد ﺷرﻛﺔ ھﺎﻓﯾﻼ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ''Hav'i-Lah Real Estate Worldwide'' ، وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻧﻣو ﺑﻘﯾﺎدة ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ، أن ﺗﻌﻠن ﻋن ﺑدء ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌد ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔﺎﺧرة وﻣﻌﻘوﻟﺔ اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ.
ﻗﺎل اﻟﻣطور ، وھو رﺟل أﻋﻣﺎل ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر27 ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ ﺑﻠﯾﺳورز''Pleasures Magazine''، إن ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻻ ﯾزال ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ، ﻣﺷﯾرًا إﻟﻰ أﻧﮭم ﯾظﻠون ﻏزاﻟﯾن ﻟﻠﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ دوران اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت ﻣﻣﻛن.
ﻗﺎﻟت: "ﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ، ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺷراﻛﺎت وﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻋﻣﻼء ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﻧﺎ ﺣﯾث أن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺟﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو إﻓرﯾﻘﯾﺎ ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻣوز اﻟذي ﯾﺑﺎع ﺑﺳﻌر450.000 دوﻻر و550.000 دوﻻر ﻣﻊ ﻋرض أوﻟﻲ. إﯾداع200000 دوﻻر. ﯾﺄﺗﻲ ھذا ﻣﻊ ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺿﻣون ﯾﺑﻠﻎ300 ٪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾن ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟـﻧﺎﯾرا
''Naira''.
وﻗﺎﻟت إن ھذه اﻟﻔﺗرة ﺗﻔﺿل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺧﺎرج إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷﺗﺎت ﻟﺷراء اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﮭﺎ ، ﺣﯾث إن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟذي ﯾزﯾد ﻗﻠﯾﻼً ﻋنN 800 ﻟﻛل دوﻻر )ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﻣوازي( ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻟﮭم.
و ھﺎﻓﯾﻼ"Hav’i-lah Court1" 1 و ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورت"La Madre" و اﻟﻣﺎدري"The Isabella" ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻزاﺑﯾﻼ ."Hav’i-lah Court3" 3 و ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورت"Hav’i-lah Court2" 2ﻛورت
ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ: Isabella"إﯾﺰاﺑﯿﻼ":
إﯾﺰاﺑﯿﻼ "Isabella" ھﻲ ﺷﻘﺔ ﻓﺎﺧﺮة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻤﻮز ، واﺣﺪة ﻣﻦ أﻏﻨﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ. ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻓﻨﺪق إﯾﺰاﺑﯿﻼ "Isabella" ﻣﻦ ﺷﻘﻖ ﻓﺎﺧﺮة ﺑﻐﺮﻓﺘﻲ ﻧﻮم وﺛﻼث ﻏﺮف ﻧﻮم وﺑﻨﺘﮭﺎوس ﻣﻊ ﺷﺮﻓﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ. ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺬھﻠﺔ ، وإﻣﺪادات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
واﻷﻣﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ، وطﺮق اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺠﯿﺪة ، ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ، ﻓﺈن ھﺬا ھﻮ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻘﻖ.
:"La Madre" اﻟﻣﺎدري
اﻟﻣﺎدري "La Madre" ھو ﻣﺷروع رﺋﯾﺳﻲ آﺧر. ﺗﺑﺎع اﻟﺷﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ138.000 دوﻻر )111.000.000 ﻧﯾوﺗن( وﺗﺄﺗﻲ أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن أرﺑﻊ ﻏرف ﻧوم دوﺑﻠﻛس ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ آﺟو"Ajao Estate "، ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣطﺎر اﻟدوﻟﻲ. اﻟﮭﯾﺎﻛل ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار24 ﺳﺎﻋﺔ ، وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻊ ﻏرﻓﺔ أﻧﺗﻲ وﻣرﺣﺎض ﻟﻠزوار ، وھﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدًا ﻣن اﻟﻣطﺎر ﺑﺈطﻼﻟﺔ ﺧﻼﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻏرﻓﺔ ﻧوﻣك ، وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطواﺑق ، ﻣﻛﺗب ﺧﺎص ، ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ، ﺣداﺋق ﺧﺎﺻﺔ ، وﻓراغ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻣﯾل ﯾﻣﺗد ﻣن اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟطﺎﺑق اﻷرﺿﻲ.
:"Hav’i-lah Court1" 1ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورت
ھﻧﺎك أﯾﺿًﺎ ﺑﻧﺗﮭﺎوس ﻣن3 ﻏرف ﻧوم ﻓﻲ ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورتHav’i-lah Court1" 1" اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﯾﻛﻲ ، ﺗﺑﺎع ﻣﻘﺎﺑل68،750 دوﻻرًا )N 55،000،000(. ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏرف ﻧوم رﺋﯾﺳﯾﺔ واﺳﻌﺔ ، وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻐرف ﺑﺣﻣﺎﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ، وﻏرف ﻣﻌﯾﺷﺔ
واﺳﻌﺔ وﻣﺟﮭزة ﺟﯾدًا ، وﻣطﺑﺧًﺎ ﻣﺟﮭزًا ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﻗد ﻏﺎز وﻣﺳﺗﺧرج ﺣراري ، وﻣﯾﺎه ﻧظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار24 ﺳﺎﻋﺔ ، وأﻣن ، وإﺿﺎءة. ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﻣﺣول ﻣدﻣﺞ وﻛﺎﺑﻼت وأﻟواح آﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻟوﻗوف اﻟﺳﯾﺎرات.
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم:
Instagram:- @havilahrealestateltd
Email:- precious@havilahrealestateng.com
Call:- +234 813 737 8729, +234 813 996 8180
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هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير (
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة.™
Precious Okechukwu
ﻗﺎل اﻟﻣطور ، وھو رﺟل أﻋﻣﺎل ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر27 ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ ﺑﻠﯾﺳورز''Pleasures Magazine''، إن ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻻ ﯾزال ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ، ﻣﺷﯾرًا إﻟﻰ أﻧﮭم ﯾظﻠون ﻏزاﻟﯾن ﻟﻠﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ دوران اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت ﻣﻣﻛن.
ﻗﺎﻟت: "ﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ، ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺷراﻛﺎت وﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻋﻣﻼء ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﻧﺎ ﺣﯾث أن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺟﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو إﻓرﯾﻘﯾﺎ ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻣوز اﻟذي ﯾﺑﺎع ﺑﺳﻌر450.000 دوﻻر و550.000 دوﻻر ﻣﻊ ﻋرض أوﻟﻲ. إﯾداع200000 دوﻻر. ﯾﺄﺗﻲ ھذا ﻣﻊ ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺿﻣون ﯾﺑﻠﻎ300 ٪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾن ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟـﻧﺎﯾرا
''Naira''.
وﻗﺎﻟت إن ھذه اﻟﻔﺗرة ﺗﻔﺿل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺧﺎرج إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷﺗﺎت ﻟﺷراء اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﮭﺎ ، ﺣﯾث إن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟذي ﯾزﯾد ﻗﻠﯾﻼً ﻋنN 800 ﻟﻛل دوﻻر )ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﻣوازي( ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻟﮭم.
و ھﺎﻓﯾﻼ"Hav’i-lah Court1" 1 و ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورت"La Madre" و اﻟﻣﺎدري"The Isabella" ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻزاﺑﯾﻼ ."Hav’i-lah Court3" 3 و ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورت"Hav’i-lah Court2" 2ﻛورت
ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ: Isabella"إﯾﺰاﺑﯿﻼ":
إﯾﺰاﺑﯿﻼ "Isabella" ھﻲ ﺷﻘﺔ ﻓﺎﺧﺮة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻤﻮز ، واﺣﺪة ﻣﻦ أﻏﻨﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ. ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻓﻨﺪق إﯾﺰاﺑﯿﻼ "Isabella" ﻣﻦ ﺷﻘﻖ ﻓﺎﺧﺮة ﺑﻐﺮﻓﺘﻲ ﻧﻮم وﺛﻼث ﻏﺮف ﻧﻮم وﺑﻨﺘﮭﺎوس ﻣﻊ ﺷﺮﻓﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ. ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺬھﻠﺔ ، وإﻣﺪادات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
واﻷﻣﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ، وطﺮق اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺠﯿﺪة ، ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ، ﻓﺈن ھﺬا ھﻮ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻘﻖ.
:"La Madre" اﻟﻣﺎدري
اﻟﻣﺎدري "La Madre" ھو ﻣﺷروع رﺋﯾﺳﻲ آﺧر. ﺗﺑﺎع اﻟﺷﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ138.000 دوﻻر )111.000.000 ﻧﯾوﺗن( وﺗﺄﺗﻲ أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن أرﺑﻊ ﻏرف ﻧوم دوﺑﻠﻛس ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ آﺟو"Ajao Estate "، ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣطﺎر اﻟدوﻟﻲ. اﻟﮭﯾﺎﻛل ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار24 ﺳﺎﻋﺔ ، وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻊ ﻏرﻓﺔ أﻧﺗﻲ وﻣرﺣﺎض ﻟﻠزوار ، وھﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدًا ﻣن اﻟﻣطﺎر ﺑﺈطﻼﻟﺔ ﺧﻼﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻏرﻓﺔ ﻧوﻣك ، وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطواﺑق ، ﻣﻛﺗب ﺧﺎص ، ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ، ﺣداﺋق ﺧﺎﺻﺔ ، وﻓراغ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻣﯾل ﯾﻣﺗد ﻣن اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟطﺎﺑق اﻷرﺿﻲ.
:"Hav’i-lah Court1" 1ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورت
ھﻧﺎك أﯾﺿًﺎ ﺑﻧﺗﮭﺎوس ﻣن3 ﻏرف ﻧوم ﻓﻲ ھﺎﻓﯾﻼ ﻛورتHav’i-lah Court1" 1" اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﯾﻛﻲ ، ﺗﺑﺎع ﻣﻘﺎﺑل68،750 دوﻻرًا )N 55،000،000(. ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏرف ﻧوم رﺋﯾﺳﯾﺔ واﺳﻌﺔ ، وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻐرف ﺑﺣﻣﺎﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ، وﻏرف ﻣﻌﯾﺷﺔ
واﺳﻌﺔ وﻣﺟﮭزة ﺟﯾدًا ، وﻣطﺑﺧًﺎ ﻣﺟﮭزًا ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﻗد ﻏﺎز وﻣﺳﺗﺧرج ﺣراري ، وﻣﯾﺎه ﻧظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار24 ﺳﺎﻋﺔ ، وأﻣن ، وإﺿﺎءة. ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﻣﺣول ﻣدﻣﺞ وﻛﺎﺑﻼت وأﻟواح آﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻟوﻗوف اﻟﺳﯾﺎرات.
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