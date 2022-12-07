الجبرتي: مشروع المملكة الرياضي العالمي حقق أهدافه في مونديال قطر

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الجبرتي يؤكد أن فوز السعودية على الارجنتين في مونديال قطر واستقطاب رونالدو للدوري السعودي ي عزز من مشروعها الرياضي الدولي

الدوحة, الدوحة, قطر, December 7, 2022 / EINPresswire.com / -- أكد الكاتب الصحافي منصور الجبرتي أن المملكة العربية السعودية نجحت في بلوغ أهدافها من مشروعها الرياضي العالمي خلال مشاركتها في كأس العالم والتي شهدت فوزها على المنتخب الأرجنتيني في استهلالية البطولة على الرغم من خروج "الصقور الخضر" من دور المجموعات.وتسعى السعودية مؤخراً إلى تحقيق نهضة في مختلف الاتجاهات من خلال رؤية 2030 التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وذلك من خلال مشاريع ومبادرات مختلف ومن أبرز مشاريعها مدينة نيوم وذا لاين وأمالا والتي تعتبر من أبرز المشاريع في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.وأبدى الجبرتي سعادته بالحضور العربي المميز في مونديال قطر مشدداً على أنها كان حضوراً منفرداً في تاريخ المونديال للعرب كنتائج مشتركة حيث فازت السعودية على الارجنتين المرشح لنيل الكأس وفازت المغرب على بلجيكا المصنفة ثانياً في تصنيف الفيف وفازت تونس على فرنسا بطل العالم.وأشار الجبرتي إلى السعودية حققت أهداف تسويقية كبيرة من خلال منتخبها المشارك في المونديال حيث أسهمت تكرار أسمها في المونديال في تعزيز التعريف بالمملكة كوجهة اقتصادية وسياحية متوقعاً أن يفتح ذلك شهية عشاق السفر والسياحة إلى زيارة المملكة التي تستهدف تحقيق 100 مليون زيارة سياحية في العام.ولفت الجبرتي الذي عمل رئيساً لقطاع الأخبار في صحيفة الحياة الدولية لأكثر من عقد من الزمان فضلاً عن تنقله بين قنوات فضائية رياضية بارزه مثل القناة الرياضية السعودية وأوربت وراديو وتلفزيون العرب أن نجاح الصفقة المرتقبة في استقطاب كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي ستلفت الأنظار بقوة إلى الكرة السعودية خصوصاً في ظل تواجد النجم الارجنتيني ليونيل ميسى ضمن سفراء البرنامج السعودي السياحي.وتوقع الجبرتي أن تواصل المملكة سعيها إلى استضافة الأحداث الرياضية الكبرى خصوصاً بعد نجاحها في استضافة العديد من الاحداث مثل فورميلا إي ورالي داكار والسوبر االإيطالي مشيراً إلى استضافتها لكأس آسيا في عام 2026م.

Manosur Aljabarty talk about Saudi team in World Cup