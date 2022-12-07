إي إف جي إنترناشيونال يعيّن علي سانديلا رئيسًا تنفيذيًا للمكتب الاستشاري في دبي
EINPresswire.com/ -- أعلن بنك "إي إف جي إنترناشيونال" اليوم عن تعيين "علي سانديلا" رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمكتب الاستشاري في دبي، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022. ويخلف سانديلا ساشا بيتريك الذي تنحى عن منصبه لأسباب شخصية. وسيقدم سانديلا تقاريره مباشرة لفرانسوا فرج الله، مدير منطقة الشرق الأوسط.
سيركز سانديلا في دوره الجديد على تعزيز تواجد "إي إف جي" في الإمارات العربية المتحدة وتقوية نمو أعمال البنك في مركز دبي المالي العالمي.
يحظى سانديلا بخبرة تزيد عن عقدين في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، حيث انضم لفريق "إي إف جي" عام 2019 مع اعلان البنك افتتاح مكتبه الاستشاري بدبي، ولعب سانديلا دورًا محوريًا في نمو أعمال البنك في أسواق الشرق الأوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتم تعيينه مديرًا للخدمات المصرفية الخاصة في دبي عام 2019 تقديرًا لجهوده وإقرارًا بمهاراته القيادية والجماعية.
قبل انضمامه لـ"إي إف جي" شغل سانديلا منصب مدير السوق في الشرق الأوسط وعضو في مجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك LGT في مكتب الشرق الأوسط الواقع في مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2016. أما سابقًا فكان قائد الفريق ومدير الشرق الأوسط لدى بنك Julius Baer من عام 2010 وحتى 2015. استهل سانديلا مسيرته المهنية عام 2002 وكان قد شغل مناصب رفيعة وبنى علاقات قوية مع العملاء مثل بنك المشرق وبنك ABN AMRO ومجموعة UBS.
ويعد افتتح بنك "إي إف جي إنترناشيونال" مكتبه الاستشاري بمركز دبي المالي العالمي عام 2019 جزًء من خطة التوسع في قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وقد حقق البنك منذ ذلك الحين نموًا سريعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كان ذلك ملحوظًا في زيادة الأصول المدارة لدى البنك.
ويتضمن المكتب الاستشاري في دبي 30 موظفًا لخدمة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة، وتقديم خدمات استشارية متميزة تعكس خبرة البنك الواسعة في مجال الاستثمار.
بدوره علق باتريك رامسي، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط قائلاً: " يسعدني جداً الترحيب بعلي سنديلا رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمكتب الاستشاري في دبي. حيث كان له دورًا حيويًا في نمو اعمال البنك في المنطقة، وجذب المواهب ومشاركة ساشا بيتريك في قيادة اعمال البنك. وقد كان ساشا نموذجًا للالتزام والعطاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويسعدنا انضمامه كعضو خارجي لمجلس إدارة مكتب دبي والاستفادة من خبرته الواسعة للعمل معًا نحو تعزيز تواجدنا في المنطقة".
وأردف قائلًا: "نطمح إلى توسيع أعمالنا في الشرق الأوسط وضمن دول مجلس الاتحاد الخليجي والشام، كجزء من خطتنا الاستراتيجية لعام 2025. ذلك بالإضافة الى توسيع نطاق الاستثمارات والمنتجات والخدمات الائتمانية مع التركيز على الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخدمات الحفظ لشركات الشرق الأوسط."
لمحة عن إي إف جي إنترناشيونال
إي إف جي إنترناشيونال هي مجموعة عالمية متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول تتخذ من زيوريخ مقرًا لها. تدير المجموعة الأعمال المصرفية الخاصة بها من مراكز تنتشر عبر 40 موقعًا مختلفًا حول العالم. أُدرجت أسهم المجموعة المسجلة تحت اسم (EFGN) في بورصة "سيكس" السويسرية.
إي إف جي إنترناشيونال، بلايخرفغ 8، 8001زيورخ، سويسرا
www.efginternational.com
ياسمين عبد الخالق
سيركز سانديلا في دوره الجديد على تعزيز تواجد "إي إف جي" في الإمارات العربية المتحدة وتقوية نمو أعمال البنك في مركز دبي المالي العالمي.
يحظى سانديلا بخبرة تزيد عن عقدين في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، حيث انضم لفريق "إي إف جي" عام 2019 مع اعلان البنك افتتاح مكتبه الاستشاري بدبي، ولعب سانديلا دورًا محوريًا في نمو أعمال البنك في أسواق الشرق الأوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتم تعيينه مديرًا للخدمات المصرفية الخاصة في دبي عام 2019 تقديرًا لجهوده وإقرارًا بمهاراته القيادية والجماعية.
قبل انضمامه لـ"إي إف جي" شغل سانديلا منصب مدير السوق في الشرق الأوسط وعضو في مجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك LGT في مكتب الشرق الأوسط الواقع في مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2016. أما سابقًا فكان قائد الفريق ومدير الشرق الأوسط لدى بنك Julius Baer من عام 2010 وحتى 2015. استهل سانديلا مسيرته المهنية عام 2002 وكان قد شغل مناصب رفيعة وبنى علاقات قوية مع العملاء مثل بنك المشرق وبنك ABN AMRO ومجموعة UBS.
ويعد افتتح بنك "إي إف جي إنترناشيونال" مكتبه الاستشاري بمركز دبي المالي العالمي عام 2019 جزًء من خطة التوسع في قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وقد حقق البنك منذ ذلك الحين نموًا سريعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كان ذلك ملحوظًا في زيادة الأصول المدارة لدى البنك.
ويتضمن المكتب الاستشاري في دبي 30 موظفًا لخدمة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة، وتقديم خدمات استشارية متميزة تعكس خبرة البنك الواسعة في مجال الاستثمار.
بدوره علق باتريك رامسي، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط قائلاً: " يسعدني جداً الترحيب بعلي سنديلا رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمكتب الاستشاري في دبي. حيث كان له دورًا حيويًا في نمو اعمال البنك في المنطقة، وجذب المواهب ومشاركة ساشا بيتريك في قيادة اعمال البنك. وقد كان ساشا نموذجًا للالتزام والعطاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويسعدنا انضمامه كعضو خارجي لمجلس إدارة مكتب دبي والاستفادة من خبرته الواسعة للعمل معًا نحو تعزيز تواجدنا في المنطقة".
وأردف قائلًا: "نطمح إلى توسيع أعمالنا في الشرق الأوسط وضمن دول مجلس الاتحاد الخليجي والشام، كجزء من خطتنا الاستراتيجية لعام 2025. ذلك بالإضافة الى توسيع نطاق الاستثمارات والمنتجات والخدمات الائتمانية مع التركيز على الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخدمات الحفظ لشركات الشرق الأوسط."
لمحة عن إي إف جي إنترناشيونال
إي إف جي إنترناشيونال هي مجموعة عالمية متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول تتخذ من زيوريخ مقرًا لها. تدير المجموعة الأعمال المصرفية الخاصة بها من مراكز تنتشر عبر 40 موقعًا مختلفًا حول العالم. أُدرجت أسهم المجموعة المسجلة تحت اسم (EFGN) في بورصة "سيكس" السويسرية.
إي إف جي إنترناشيونال، بلايخرفغ 8، 8001زيورخ، سويسرا
www.efginternational.com
ياسمين عبد الخالق
اف تي آي للاستشارات
EFGBank@fticonsulting.com