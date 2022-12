Her er Helse Midt-Norges nye logistikksenter

Eivind Moen på det nye senteret i Trondheim, hvor 23 Kardex maskiner skal lagre blant annet sterile varer.

Mandag åpnet helseregionens nye forsyning- og logistikksenter på Heimdal i Trondheim – det eneste i sitt slag i Norge.

Logistikken må ikke bli en akilleshæl, men vi må henge med. Vi må klare å øke volumet fort, uten at kostadene nødvendigvis øker, sier Moen.” — Eivind Moen

TRONDHEIM, NORWAY, December 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Mandag 28 November åpnet helseregionens nye forsyning- og logistikksenter på Heimdal i Trondheim – det eneste i sitt slag i Norge. I løpet av første halvår 2023 skal senteret forsyne alle helseforetakene i regionen med varer. Innføringen av en del ny teknologi, som flere semiautomatiske lagerautomater, gjør at kapasiteten og effektiviteten kan økes ved behov.Avdelingssjef Eivind Moen og ansatte feiret åpningen av det nye felles regionale logistikksenteret mandag 28 november.-Det er bare vi i Midt-Norge som har klart å samle oss om en helregional felles løsning. Det er unikt. Det handler ikke bare om å finne en lagerløsning, sier Moen, men en logistikkløsning som passer for alle helseforetakene i regionen.Fram til nå har det vært ett eller flere logistikksentere tilknyttet hvert enkelt helseforetak. Mandag ble det gamle lageret på St. Olavs hospital lagt ned – og det nye regionale lageret på Heimdal innviet.-Det handler både om å ivareta endrede behov i pasientbehandlingen, men også endrede behov knyttet til beredskap, særlig med tanke på kvalitet og presisjon i leveransen, sier Moen.Automatiske løsningerInnføringen av en del ny teknologi, som flere semiautomatiske lagerautomater som leter fram varer, gjør at kapasiteten og effektiviteten kan økes ved behov. 23 Kardex Shuttle heisautomater ble installert tidligere i år, som betyr at lagring, pakking og distribuering av prosedyrekit og annet medisinsk utstyr til sykehusene i regionen vil bli betydelig mer effektivt.Automatene vil samtidig heve kvaliteten i håndtering av sterile varer, ved å innføre et sterilt miljø på lageret, hvor 12 av Kardex maskinene lagrer varer i sterile plastkasser, noe som fjerner behovet for å lagre 70 tonn emballasje per år.- Vi har cirka 4000 artikler som helseforetakene bruker. Alt fra kulepenner og pappkopper, til viktige medisinske forbruksartikler som brukes i pasientbehandlingen, og det er der primærfokuset ligger, sier Eivind Moen.Det er forventet at pasientbehandlingen i Helse Midt-Norge skal øke de neste åtte-ti årene. Logistikken må ikke bli en akilleshæl, men vi må henge med. Vi må klare å øke volumet fort, uten at kostadene nødvendigvis øker, sier Moen.Norge er delt i fire helseregioner. I hver helseregion er det et regionalt helseforetak. Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag.Kardex har eksistert siden 1800- tallet, og er en av verdens ledende produsenter av lagerautomater og tilbyr fleksible, skreddersydde lagersystemer. De installerer og vedlikeholder både enkle, skalerbare løsninger og store, helautomatiserte løsninger for kunder innen f.eks. e-handel, elektronikk, produksjons-og reservedelslager, samt sykehus og helseindustrien.