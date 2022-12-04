頂尖投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Compass Minerals International, Inc. 的投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師 – CMP

/EIN News/ -- 紐約, Dec. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在2017 年 10 月 31 日至 2018 年 11 月 18 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Compass Minerals International, Inc. (NYSE: CMP) 證券的人士注意，首席原告代表的重要截止日期為 2022 年 12 月 20 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Compass Minerals 的證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步：如欲加入 Compass Minerals 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8924 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。Rosen Law Firm 已經提出了集體訴訟。若您希望擔任首席原告代表，請務必於 2022 年 12 月 20 日前向法院提出申請。首席原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際並不處理證券集體訴訟業務，而只是轉介客戶或與實際提起訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司提出迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告反覆向投資者保證，Goderich 礦（位於加拿大安大略省，屬於世界最大的地下岩鹽礦）的連續開採和連續運輸（「CMCH」）升級順利，2018 年開始將大幅降低成本並改善 Compass Minerals 的經營業績。然而，被告的陳述具有誤導性，因為被告沒有告知投資者，Goderich 礦的成本其實正在增加而非下降。Compass Materials 集體訴訟進一步指稱，被告亦不實地表示 Compass Minerals 在 Goderich 使用新的 CMCH 設備而能夠產出鹽量，並且未有披露正在經歷已知和持續產量不足在合理預期下將減少其未來的運營收入。訴訟指稱，在市場得悉真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 Compass Minerals 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8924 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告代表無關。

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律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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