Francisco Oliva 被任命 Nikkiso 清洁能源和工业气体集团的南美洲业务拓展经理

/EIN News/ -- 加州特曼库拉, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的清洁能源和工业气体集团（简称“集团”）隶属于 Nikkiso Co., Ltd（日本）公司集团。清洁能源和工业气体集团高兴地宣布，Francisco Oliva 被任命为南美洲业务拓展经理。



Francisco 不仅拥有机械工程和工商管理硕士学位，还有着超过 30 年的工业气体行业工作经验，曾效力于南美洲的 Air Products（前身为 Indura）。在多家国有公司和跨国公司在南美洲开展收购、业务拓展和采购的过程中，Francisco 均发挥了重要作用，负责实施和优化业务拓展、业务流程和项目管理。

Francisco 将在智利圣地亚哥办公，负责智利及整个南美洲的商机管理和拓展事务，并向集团销售和业务拓展执行副总裁 Emile Bado 及 Nikkiso Cosmodyne 总裁 George Pappagelis 报告工作。

“我们期待集团能够借助 Francisco 的行业和市场知识，在这个重要市场发展壮大，也期待能够在该地区获得进一步的发展机会。”Emile Bado 表示。

有了 Francisco 的加入，Nikkiso 如虎添翼，并会继续致力于为客户提供全球和本地服务。

Cryogenic Industries

Cryogenic Industries, Inc.（现为 Nikkiso Co., Ltd. 的子公司）成员公司不仅提供低温气体处理设备（泵、透平膨胀机、热交换器等）制造和维修服务，还经营工业气体、天然气液化 (LNG)、氢液化 (LH2) 以及废热回收有机朗肯循环加工厂。Cryogenic Industries 成立于 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，也是一家由大约 20 个运营实体共同控制的集团。

有关更多信息，请访问 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。