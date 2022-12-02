全球前沿运营商选择 Synchronoss 提供个人云服务

领先的移动、电信和 ISP 服务提供商推出个人云服务，以保护文件、照片、视频和其他数字内容

/EIN News/ -- 新泽西州布里奇沃特, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（以下简称“Synchronoss”或“公司”）（Nasdaq: SNCR）是云、消息传递、数字产品和平台的全球领导者和创新者。公司今天宣布与全球最大的运营商之一签订一项为期多年的合作协议，负责为其网络中数以千万计的订阅用户部署 Synchronoss Personal Cloud。随着部署准备工作的推进，该协议有望增加 Synchronoss 本季度的财务收入。此外，随着订阅用户采用个人云服务，Synchronoss 将步入以软件即服务作为主要收入来源的发展模式。



作为全球顶级的移动设备和通信服务提供商，该国际运营商选择与 Synchronoss 合作，其目的是提供一系列增值服务，包括备份和管理存储在手机和其他设备上的文件、照片、视频和数字内容的能力。有鉴于该服务提供商的庞大业务规模和市场覆盖范围，Synchronoss 公司估计，该客户将在未来三至五年内成为其最大的云部署客户之一。凭借 Synchronoss 推出的个人云解决方案，运营商能够创造新的收入机会，提高每用户平均收入，并通过改善用户互动来减少用户流失。

“该协议的签订是我们云业务不断扩展过程中的一个重要里程碑事件。我们会继续为全球的移动服务提供商提供有助于提高客户价值的战略性工具。”Synchronoss 总裁兼首席执行官 Jeff Miller 表示。“这项为期多年的协议不仅证明了云服务对前沿运营商的重要性与日俱增，也进一步扩大了我们的全球经营范围，并为 Synchronoss Personal Cloud 平台带来了新的增长机会。最重要的是，通过采用可根据客户品牌定制的个人云解决方案，这家运营商可以加深与订阅用户之间的联系，并改善关键的业务指标。”

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies（Nasdaq：SNCR）是一家软件开发公司，致力于让世界各地的公司能与他们的订阅用户建立值得信赖且有意义的联系。公司的一系列产品不仅有助于精简网络、简化引导和吸引订阅用户，还有助于发掘新的收入来源、降低成本和加快上市速度。数以亿计的订阅用户十分信赖 Synchronoss 产品。借助这些产品，他们随时可以与他人保持联系、使用各项服务和查看喜欢的内容。如需了解更多信息，请访问 www.synchronoss.com。

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