German Angst - Ihre geschichtlichen Wurzeln und ihre ideologische Aufarbeitung

Book German Angst

Die German Angst wird in der bisherigen Literatur als eine unnatürliche, den Menschen krank machende Angst beschrieben.

STUTTGART, GERMANY, December 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Die deutsche Geschichte ist durch 3 traumatische Dreißigjährige Kriege geprägt, die das Verhalten der Deutschen noch heute in einer erheblichen Weise prägen. Vor allem in Krisenzeiten kommt dadurch eine besondere „ German Angst “ in den Deutschen zum Vorschein, die dazu tendiert, die Gemütsverfassung als auch das Denken in einer schwerwiegenden Weise zu beeinträchtigen.Weise zum Ausdruck kommtAlle Symptome, die der Deutsche durch die German Angst entwickelt hat, wie etwa den Hang zur Perfektion, das Verlangen nach einer alles regulierenden bürokratischen Ordnung und die Neigung, in Krisenzeiten eine Sehnsucht nach einer absolutistischen Kulturautorität in die Ausbildung zu bringen, machen vor allem deutlich, dass die Deutschen bis heute kein ausreichendes Vertrauen in sich selbst entwickelt haben.Die German Angst hat sich bis heute durch die deutsche Erziehung generativ übertragen, so dass es für alle Betroffenen wichtig geworden ist, die Entstehungsgeschichte der German Angst auf eine gezielte Weise aufzuarbeiten. Das vorliegende Buch bietet eine fundierte Unterstützung für diesen Prozess, so dass die German Angst durch ein neues Denken, Fühlen und Handeln erheblich reduziert, bzw. aufgelöst werden kann.Das Taschenbuch und das E-Book sind in Amerika bei Amazon unter der folgenen Internetadresse erhältlich: https://us.amazon.com/-/de/dp/3754385046/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2UM3PFGKVA4WI&keywords=german+anxiety+wolfgang+hauke&qid=1670943759&sprefix=german+angst+wolfgang+hauke%2Caps%2C237&sr=8-1 Weitere Informationen und eine Inhaltsangabe des Buches finden Sie unter: http://german-angst.info/ PressekontaktWolfgang HaukeHolzbachtalstraße 200D-75334 StraubenhardtE-Mail: trilogie@mailbox.orgInternet: http://german-angst.info/