TCHAD : Rapport du CBLT sur l’évolution de la transition

PARIS, FRANCE, November 30, 2022 / EINPresswire.com / -- Rapport de l’Ambassadeur Baba Gana Kingibe, envoyé spécial au Tchad, adressé au 16ème sommet ordinaire des Chefs d’État de Gouvernement des Etats membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), pour rendre compte de l’évolution de la transition politique au Tchad.A travers ce rapport, Baba Gana Kingibe tient à rappeler les différents évènements qui ont rythmé les 18 derniers mois du pays, depuis avril 2021 et la crise constitutionnelle et sécuritaire déclenchée par la vacance du pouvoir après la renonciation du Président de l’Assemblée nationale d’assumer la présidence par intérim du pays.L’organisation d’un Conseil Militaire de Transition (CMT) et la désignation du Général Mahamat Idriss Deby Itno comme Président du CMT a permis d’adopter rapidement une Charte de transition et la définition d’une période de transition de dix-huit mois, renouvelable sans condition après un vote majoritaire de l’Assemblée nationale de transition.Pression constante des mouvements rebellesCette période est également marquée d’une pression militaire constante des différents mouvements rebelles et la stabilité du Tchad est mise à rude épreuve avec d’un côté l’État islamique et de l’autre Boko Haram qui tentent des insurrections au Tchad et dans les régions voisines.Dans le cadre de sa mission, l’Ambassadeur Baba Gana Kingibe a pu suivre l’ensemble du processus qui s’est alors instauré jusqu’à l’Accord de paix de Doha qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place mais qui grâce à la bonne volonté de la majeure partie des parties prenantes a pu se dérouler et aboutir sur un accord.Le Dialogue National Inclusif (DNI) a finalement pu se tenir du 20 août 2022 au 5 octobre 2022. Durant cette période cruciale, de nombreuses thématiques ont été abordées (paix, cohésion sociale, enjeux sociétaux, droits et libertés fondamentales, politiques publiques, réformes constitutionnelles et institutionnelles et enfin réformes électorales et la question de l’éligibilité).Les principales décisions annoncées à la clôture du DNI intègrent :- La dissolution du CMT- La prolongation de la période de transition de vingt-quatre mois au maximum- La désignation de Mahamat Idriss Déby Itno comme Président de la transition et Chef de l’État- L’affirmation de l'éligibilité des membres des organes de transition à se présenter aux élections post-transition- L’affirmation du droit d’éligibilité de tout citoyen tchadienDes manifestations étaient loin d’être pacifiquesCependant les réactions à ces décisions ne se sont pas fait attendre et le parti « Transformateurs » de Succès Masra et le parti « Wakit Tama » de Max Loalngar ont très rapidement appelé à des manifestations à l’échelle nationale qui ont malheureusement été émaillées de violences et causé la perte de dizaines de vies, de centaines de blessés et la destruction de biens publics et privés. Cependant il est important de souligner que ces manifestations étaient loin d’être pacifiques et que la réaction du Gouvernement peut être considérée comme disproportionnée.A la suite de ces tragiques événements, De nombreux pays et organisations internationales, dont l'Union africaine ont fait des déclarations publiques pour condamner cette violence.La Commission de l’UA ne tient pas compte des circonstancesMalheureusement, la Commission de l’Union Africaine (CUA) a tenté d'appliquer une solution unique ou toute faite en appelant à des sanctions contre le Tchad sans tenir compte des circonstances de sa situation et des concessions que le Gouvernement avait déjà faites comme la formation d’un Gouvernement d’union nationale et la nomination de M. Saleh Kebzabo, principal et historique leader de l’opposition comme nouveau Premier Ministre.Malgré ces différents épisodes, l’Ambassadeur Baba Gana Kingibe tient à souligner un point important qui pourrait être préjudiciable pour l’avenir et la reconstruction du Tchad s’il n’est pas pris en considération : le manque de financement adéquat pour un bon déroulement de la transition.Le Fonds commun (Basket Fund) mis en place par un Groupe international de soutiens et partenaires financiers présidé par le Haut Représentant de l’UA au Tchad est le canal approprié pour mobiliser des financements. Cependant les donateurs ont jusqu’à présent été réticents. La CEEAC s’est donc engagée à donner le ton à la Communauté internationale, notamment à l’UA, sur la meilleure façon d’accompagner le Tchad.L’objectif est à présent de constituer une stratégie robuste pour aider le Tchad à mener à bien la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de transition et à mettre en place une gouvernance post-transition durable pour éviter toute rechute dans un nouveau conflit.Veuillez trouver le rapport sur ce lien : https://urlz.fr/jYE7