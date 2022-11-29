Артес Электроникс занялись продажей refurbished-серверов
Санкт-Петербург, Россия, Россия, November 29, 2022 /EINPresswire.com/ -- Международная компания Артес Электроникс расширила ассортимент продаваемых товаров. Помимо девайса для диагностики рака кожи, Артес занимается продажей серверов, завозимых из разных стран. Из-за сложившейся экономической ситуации российские компании испытывают нехватку серверного оборудования, причем это касается техники любой "свежести".
Так как ввоз новых серверов сопряжен с логистическими сложностями, компания обратила внимание на refurbished-сервера. Эти машины тщательно проверяются командой специалистов и лишь при прохождении всех тестов отправляются покупателям. На них также дается гарантия.
На данный момент компания может закрывать потребности небольших предприятий, где требуются единичное или малопартийное(до 10 штук) количество серверов.
Отметим, что срок поставки серверного оборудования колеблется в районе 3-5 недель, однако эта техника полностью готова к работе и не требует дополнительных манипуляций(т.е. получая сервер его можно сразу же использовать в работе).
Ниже представлен список доступного оборудования и предзаказ:
Server HPE ProLiant DL380 Gen10
Цена: 17500 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: In stock
CPU: 2 × Intel Xeon Gold 6226R (16C 22M Cache 2.90 GHz)
RAM: 4 × 32GB DDR4 RDIMM 2666MHz
RAID: HPE P408i-a (2GB+FBWC)
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 5 Advanced
POWER SUPPLY UNIT: 2x HPE 800w Hot Plug
LAN ADAPTER: 1Gb
OS: Without OS
RACK RAILS: none
HDD 8 BAY: 2 × SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
Server HPE DL360 Gen10 2x Xeon-Gold 6248R 3.0GHz/8x64GB/240GB/10Gb 2-port FLR-SFP/2x800W/HPE iLO
Цена: 32000 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: In stock
CPU: 2 × Intel Xeon Gold 6240R (24C 35.75M Caсhe 2.40 GHz)
RAM: 16 × 32GB DDR4 RDIMM 2666MHz
RAID: HPE P408i-a (2GB+FBWC)
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 5 Advanced
POWER SUPPLY UNIT: 2x HPE 800w Hot Plug
LAN ADAPTER: 1Gb
OS: Without OS
RACK RAILS: none
Server Dell PowerEdge R640 (210-AKWU_0012345)
Цена: 26800 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: In stock
CPU: 2 × Intel Xeon Gold 6226R (16C 22M Cache 2.90 GHz)
RAM: 8 × 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz
RAID: Raid Dell H730p (2Gb+FBWC)
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iDRAC 9 Express
POWER SUPPLY UNIT: 2x Power supply Dell 750w Hot Plug
LAN ADAPTER: Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE Base-T NDC
OS: Windows Server Essentials 2019 OEM
RACK RAILS: Rack mount kit 19"
HDD 10 BAY: 2 × SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
Server Dell R620 10SFF
Цена: 3600 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: Only by preorder
CPU: 2 × Intel Xeon E5-2695 v2 12C 30M Cache 2.40 GHz
RAM: 4 × 32GB DDR3 ECC REG
RAID: Dell PowerEdge RAID Controller S110
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iDRAC 7 Express
POWER SUPPLY UNIT: 1x Power supply Dell 750w Hot Plug
OS: Without OS
HDD 10 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
HDD 8 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
Server HPE DL380p Gen8 8SFF
Цена: 3100 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: Only by preorder
CPU: 2 × Intel Xeon E5-2695 v2 12C 30M Cache 2.40 GHz
RAM: 4 × 32GB DDR3 ECC REG
RAID: Controller HPE Smart Array P420i
CACHE MEMORY OF RAID CONTROLLER: 512MB+FBWC
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 4 Standard
POWER SUPPLY UNIT: Power supply HP 460w Hot Plug
OS: Without OS
HDD 8 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
По всем инересующим вопросам пишите на почту info@arteselectronics.com или в whatsapp по номеру +1(315)636-52-13
Ann Goldberg
Так как ввоз новых серверов сопряжен с логистическими сложностями, компания обратила внимание на refurbished-сервера. Эти машины тщательно проверяются командой специалистов и лишь при прохождении всех тестов отправляются покупателям. На них также дается гарантия.
На данный момент компания может закрывать потребности небольших предприятий, где требуются единичное или малопартийное(до 10 штук) количество серверов.
Отметим, что срок поставки серверного оборудования колеблется в районе 3-5 недель, однако эта техника полностью готова к работе и не требует дополнительных манипуляций(т.е. получая сервер его можно сразу же использовать в работе).
Ниже представлен список доступного оборудования и предзаказ:
Server HPE ProLiant DL380 Gen10
Цена: 17500 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: In stock
CPU: 2 × Intel Xeon Gold 6226R (16C 22M Cache 2.90 GHz)
RAM: 4 × 32GB DDR4 RDIMM 2666MHz
RAID: HPE P408i-a (2GB+FBWC)
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 5 Advanced
POWER SUPPLY UNIT: 2x HPE 800w Hot Plug
LAN ADAPTER: 1Gb
OS: Without OS
RACK RAILS: none
HDD 8 BAY: 2 × SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
Server HPE DL360 Gen10 2x Xeon-Gold 6248R 3.0GHz/8x64GB/240GB/10Gb 2-port FLR-SFP/2x800W/HPE iLO
Цена: 32000 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: In stock
CPU: 2 × Intel Xeon Gold 6240R (24C 35.75M Caсhe 2.40 GHz)
RAM: 16 × 32GB DDR4 RDIMM 2666MHz
RAID: HPE P408i-a (2GB+FBWC)
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 5 Advanced
POWER SUPPLY UNIT: 2x HPE 800w Hot Plug
LAN ADAPTER: 1Gb
OS: Without OS
RACK RAILS: none
Server Dell PowerEdge R640 (210-AKWU_0012345)
Цена: 26800 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: In stock
CPU: 2 × Intel Xeon Gold 6226R (16C 22M Cache 2.90 GHz)
RAM: 8 × 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz
RAID: Raid Dell H730p (2Gb+FBWC)
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iDRAC 9 Express
POWER SUPPLY UNIT: 2x Power supply Dell 750w Hot Plug
LAN ADAPTER: Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE Base-T NDC
OS: Windows Server Essentials 2019 OEM
RACK RAILS: Rack mount kit 19"
HDD 10 BAY: 2 × SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
Server Dell R620 10SFF
Цена: 3600 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: Only by preorder
CPU: 2 × Intel Xeon E5-2695 v2 12C 30M Cache 2.40 GHz
RAM: 4 × 32GB DDR3 ECC REG
RAID: Dell PowerEdge RAID Controller S110
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iDRAC 7 Express
POWER SUPPLY UNIT: 1x Power supply Dell 750w Hot Plug
OS: Without OS
HDD 10 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
HDD 8 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
Server HPE DL380p Gen8 8SFF
Цена: 3100 (предоплата 50%)
Condition: refurbished
AVAILABILITY: Only by preorder
CPU: 2 × Intel Xeon E5-2695 v2 12C 30M Cache 2.40 GHz
RAM: 4 × 32GB DDR3 ECC REG
RAID: Controller HPE Smart Array P420i
CACHE MEMORY OF RAID CONTROLLER: 512MB+FBWC
REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 4 Standard
POWER SUPPLY UNIT: Power supply HP 460w Hot Plug
OS: Without OS
HDD 8 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray Caddy
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