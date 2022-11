Артес Электроникс занялись продажей refurbished-серверов

Санкт-Петербург, Россия, Россия, November 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Международная компания Артес Электроникс расширила ассортимент продаваемых товаров. Помимо девайса для диагностики рака кожи , Артес занимается продажей серверов, завозимых из разных стран. Из-за сложившейся экономической ситуации российские компании испытывают нехватку серверного оборудования, причем это касается техники любой "свежести".Так как ввоз новых серверов сопряжен с логистическими сложностями, компания обратила внимание на refurbished-сервера. Эти машины тщательно проверяются командой специалистов и лишь при прохождении всех тестов отправляются покупателям. На них также дается гарантия.На данный момент компания может закрывать потребности небольших предприятий, где требуются единичное или малопартийное(до 10 штук) количество серверов.Отметим, что срок поставки серверного оборудования колеблется в районе 3-5 недель, однако эта техника полностью готова к работе и не требует дополнительных манипуляций(т.е. получая сервер его можно сразу же использовать в работе).Ниже представлен список доступного оборудования и предзаказ:Server HPE ProLiant DL380 Gen10Цена: 17500 (предоплата 50%)Condition: refurbishedAVAILABILITY: In stockCPU: 2 × Intel Xeon Gold 6226R (16C 22M Cache 2.90 GHz)RAM: 4 × 32GB DDR4 RDIMM 2666MHzRAID: HPE P408i-a (2GB+FBWC)REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 5 AdvancedPOWER SUPPLY UNIT: 2x HPE 800w Hot PlugLAN ADAPTER: 1GbOS: Without OSRACK RAILS: noneHDD 8 BAY: 2 × SSD 960GB SATA 2.5" + Tray CaddyServer HPE DL360 Gen10 2x Xeon-Gold 6248R 3.0GHz/8x64GB/240GB/10Gb 2-port FLR-SFP/2x800W/HPE iLOЦена: 32000 (предоплата 50%)Condition: refurbishedAVAILABILITY: In stockCPU: 2 × Intel Xeon Gold 6240R (24C 35.75M Caсhe 2.40 GHz)RAM: 16 × 32GB DDR4 RDIMM 2666MHzRAID: HPE P408i-a (2GB+FBWC)REMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 5 AdvancedPOWER SUPPLY UNIT: 2x HPE 800w Hot PlugLAN ADAPTER: 1GbOS: Without OSRACK RAILS: noneServer Dell PowerEdge R640 (210-AKWU_0012345)Цена: 26800 (предоплата 50%)Condition: refurbishedAVAILABILITY: In stockCPU: 2 × Intel Xeon Gold 6226R (16C 22M Cache 2.90 GHz)RAM: 8 × 32GB DDR4 RDIMM 3200MHzRAID: Raid Dell H730p (2Gb+FBWC)REMOTE ACCESS CONTROLLER: iDRAC 9 ExpressPOWER SUPPLY UNIT: 2x Power supply Dell 750w Hot PlugLAN ADAPTER: Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE Base-T NDCOS: Windows Server Essentials 2019 OEMRACK RAILS: Rack mount kit 19"HDD 10 BAY: 2 × SSD 960GB SATA 2.5" + Tray CaddyServer Dell R620 10SFFЦена: 3600 (предоплата 50%)Condition: refurbishedAVAILABILITY: Only by preorderCPU: 2 × Intel Xeon E5-2695 v2 12C 30M Cache 2.40 GHzRAM: 4 × 32GB DDR3 ECC REGRAID: Dell PowerEdge RAID Controller S110REMOTE ACCESS CONTROLLER: iDRAC 7 ExpressPOWER SUPPLY UNIT: 1x Power supply Dell 750w Hot PlugOS: Without OSHDD 10 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray CaddyHDD 8 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray CaddyServer HPE DL380p Gen8 8SFFЦена: 3100 (предоплата 50%)Condition: refurbishedAVAILABILITY: Only by preorderCPU: 2 × Intel Xeon E5-2695 v2 12C 30M Cache 2.40 GHzRAM: 4 × 32GB DDR3 ECC REGRAID: Controller HPE Smart Array P420iCACHE MEMORY OF RAID CONTROLLER: 512MB+FBWCREMOTE ACCESS CONTROLLER: iLO 4 StandardPOWER SUPPLY UNIT: Power supply HP 460w Hot PlugOS: Without OSHDD 8 BAY: SSD 960GB SATA 2.5" + Tray CaddyПо всем инересующим вопросам пишите на почту info@arteselectronics.com или в whatsapp по номеру +1(315)636-52-13