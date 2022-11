Brimican Investments Ltd. gibt effiziente Kapitalmarkttransaktionen bekannt

Rückblick auf erfolgreiche Transaktionen

FRANKFURT, GERMANY, November 28, 2022 / EINPresswire.com / -- * Wertpapiertransaktionen und Investitionen in Small Caps* Transaktionen von rund EUR 104 Mio. im ersten Halbjahr 2022* Abgeschlossene Übernahmen (Barabfindungen, Squeeze -Out)* Verhandlungsgespräche mit europäischen Top-Firmen* Fokus auf Sektoren Finanzen und Immobilien* Fokussierung auf konservative Finanzstrukturen* Übernahmetransaktionen für 2023 in der PipelineBrimican Investments Ltd, der unabhängige Asset Manager und Finanzdienstleister mit Sitz in London, blickt auf seine bisherigen Finanzierungen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres zurück und plant weitere Investitionen sowie neue, strategische Koordinierungen für Übernahmegeschäfte.Nach einer Vielzahl von erfolgreichen Transaktionen in den letzten Jahren hat das Unternehmen auch im ersten Halbjahr dieses Jahres weitere Transaktionen erfolgreich arrangiert und seine Investmentaktivitäten mit einem Volumen von rund EUR 104 Mio. weiter ausgebaut.Die Asset-Qualität hat sich im aktuellen Marktumfeld u. a. durch den sich beschleunigenden Rückzug der Banken aus dem Finanzierungsmarkt immer weiter verbessert. Brimican Investments Ltd erwartet auch in den kommenden Monaten ein herausforderndes Marktumfeld.„Wir freuen uns über unsere bisherigen erfolgreichen Investitionen in 2022 und bereiten unsere nächsten Projekte für das erste Halbjahr 2023 vor. Nicht zuletzt durch die jüngsten Entwicklungen auf dem Finanzmarkt ergeben sich für unsere Investoren und uns neue Opportunitäten mit angepassten Rendite-Strukturen“, sagt , Mr. Joshua David Mintz, Director bei Brimican Investments Ltd.„Für das erste Halbjahr 2023 planen wir weitere Investments sowie neue Strategien, um die Vorteile von höheren Renditen regulatorisch zu kombinieren. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser breit aufgestelltes Team können wir hierbei die Marktchancen gut nutzen und planen ab Dezember 2022 weitere Übernahmeaufträge bekannt zu geben“ ergänzt Mr. Samuel Louis Mintz von Brimican Investments Ltd London.Über Brimican Investments LtdBrimican Investments Ltd ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister, im Besitz von Management und Mitarbeitern. Die Gesellschaft hat sich auf das Management von Alternativen Assetklassen spezialisiert, mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen “Takeover”. Des Weiteren bietet die Gesellschaft Investment Advisory & Solutions an. Brimican Investments Ltd wurde 1959 gegründet, beschäftigt weltweit unabhängige Mitarbeiter und unterliegt der Regulierung internationaler Finanzaufsichtsbehörden.Derzeit verwaltet Brimican Investments Ltd Assets in Höhe von rund EUR 625 Millionen sowie Assets unter Administration von rund EUR 1,3 Milliarden (Stand: 31.03.2022).