人权办公室 (OHR) 2022 年 11 月主任注 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

11 月是一年中的一个特殊时期：一个谨记所有值得感恩之事的时期。 我们常常专注于生活或社区的消极方面，而忘记欣赏生活中的点滴，往往认为这些点滴为理所当然。今年，我想强调其中之一，即哥伦比亚特区1977 年《人权法案》(HRA) 的通过。

在过去的 45 年里，HRA 一直且持续为美国最全面的人权法律之一。该法律在教育机构、就业、住房、公共住宿和政府服务领域提供保护，并基于 23 种受保护特征禁止对居住、工作或到访哥伦比亚特区的人员进行歧视。

10 月 1 日，《人权加强修正法案》 (A24-491) 生效，我们对此类保护措施进行了扩充。该法案的三个主要方面包括：1）在 HRA 所涵盖的“雇员”定义中特增添独立合同工；2）在所有四个执法领域中增设无家可归者身份为受保护特征；以及 3）重新定义并扩充对敌意工作环境的定义。

此外，2022 年《驱逐记录封存权和公平租赁修正法案》 (A24-357) 自 10 月 1 日起生效。法案中与 OHR 有关的主要内容包括：1）增设封存驱逐记录为住房方面的受保护特征，并要求房东遵守有关租户筛选的各种规定；2）明确规定某些行径为针对收入来源进行歧视的一种形式。

我们致力于在 11 月底之前提供有关这些变化的更多信息，并且我鼓励您经 Twitter、Facebook 和 Instagram 关注我们，以便您得到最新信息。

在我们继续庆祝 HRA 通过 45 周年之际，我们还想提醒您，我们的 2022 年人权委员会年度晚会将于 12 月 6 日于大都会广场举行。今年的主题为“庆祝性别和人权十字路口的杰出领导力”。 您可以在此注册参加晚会。今年我们将颁发三个奖项，包括 Cornelius R.“Neil” Alexander 人道主义奖、新晋人权领导者奖和新设社区奖。 人道主义奖对哥伦比亚特区体现我们委员会著名前首席听证员不屈不挠精神的个人所作出的努力和取得的成就进行表彰。新晋人权领导者奖将授予哥伦比亚特区 30 岁或以下的个人，其为新晋领导者，并在提高人权意识方面表现出非凡的领导力。社区奖将首次授予哥伦比亚特区组织，其在保护和促进 23 项受保护特征中的一项或多项特征或其他人权问题方面为新晋领导者。

我们期待庆祝今年获奖者的贡献，并继续尊崇人权和民权保护遗产和传统。

感谢，

Hnin Khaing