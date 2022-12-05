メディア関係各位 – カナダ・アジア太平洋財団主催による 第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション 2022年12月5〜9日
/EIN News/ -- 東京都, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- カナダ・アジア太平洋財団は、2022年12月5日午前10時～午後5時（9時30分開場、日本標準時）に開催予定の第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション開会記念シンポジウムにメディア関係各社の皆さまを招待いたします（開場：午前9時30分）。会場は、カナダ大使館オスカー・ピーターソン シアター（〒107-0052 東京都港区赤坂7-3-38）です。
シンポジウムは、カナダの女性起業家にスポットをあてる1週間の貿易ミッションの幕開けを飾ります。カナダと日本のハイレベルな登壇者が、経済におけるジェンダーの平等、女性の経済的地位向上における男性の協力者の役割、女性が設立・経営する中小企業への支援に焦点をあて、二国間の貿易問題について議論する予定です。
登壇者・特別ゲスト一覧：
- The Hon. Mary Ng（メアリー・イン） – カナダ国際貿易・輸出促進・小規模ビジネス・経済開発担当大臣
- H. E. Ian McKay（イアン・マッケイ） – 駐日カナダ大使
- Ms. Yumiko Noda（野田由美子） – 第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション共同議長（東京）、ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長、経団連審議員会副議長
- Mr. Kiyoto Tsuji（辻清人）– 自由民主党（LDP）副幹事長、元外務大臣政務官
- Ms. Elisa Chiu – Anchor Taiwanファウンダー
- Ms. Amanda Healy – Kirrikin代表取締役
- Dr. Linda Maxwell – 外科医、トロントメトロポリタン大学Biomedical Zoneエグゼクティブディレクター兼ファウンダー（Unity Health Torontoと提携）
- Dr. Shawna Pandya – 医師、科学宇宙飛行士候補生、Luxsonic Technologies 没入型医療担当VP
- Dr. Allison Sekuler – Centre for Aging + Brain Health Innovation所長兼主任科学者
- Dr. Atsushi Sunami（角南篤） – 笹川平和財団理事長
- Dr. Rami Suzuki（鈴木蘭美） – モデルナ・ジャパン株式会社代表取締役社長
- Ms. Sara Wilshaw – ADM and Chief Trade Commissioner, Global Affairs Canadaカナダ国際関係省次官補兼貿易局長
- Ms. Maili Wong – カナダ・アジア太平洋財団理事、Wellington-Altus Private Wealth執行副社長兼シニアポートフォリオマネジャー兼取締役
- Ms. Yukako Uchinaga（内永ゆか子） – ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（J-WIN）会長理事
- シンポジウムの取材を希望される報道機関代表者の方は、報道関係者であることを示す有効な証明書等で2022年12月2日（金）までに登録を行う必要があります。カナダ・アジア太平洋財団の連絡窓口（メールアドレス）は下記の通りです。
- 事前のお問い合わせ／登録：Michael Roberts、カナダ・アジア太平洋財団コミュニケーションズディレクター（michael.roberts@asiapacific.ca）
- メディアサポート（国内）： A.W. Lee、カナダ・アジア太平洋財団シニアプログラムマネジャー（a.w.lee@asiapacific.ca）