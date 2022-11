incMTY 2022, el vehículo económico más importante de América Latina para la inversión en emprendimiento e innovación

Más de 300 millones de dólares en anuncios de inversión El ecosistema de México y América Latina interactuó y desarrolló oportunidades

Betterfly, considerada el primer unicornio "social" latinoamericano, presentó en incMTY cómo levantó 125 millones de dólares en una ronda de inversión serie C.

Hay mucho por construir y aportar al mundo, pero incMTY al día de hoy, ya es una plataforma poderosa en donde se multiplican las oportunidades y la innovación” — Rogelio de los Santos, presidente del IEEGL

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MéXICO, November 27, 2022 -- Este año, incMTY , el festival de emprendimiento impulsado por el Tecnológico de Monterrey , concluyó con éxito su décimo aniversario. En esta edición, el ecosistema de México y América Latina interactuó y desarrolló oportunidades a través de la asistencia presencial de más de cinco mil personas y otras 5 mil más que atenderán virtualmente al evento, llegando a 10 mil personas; más de 300 speakers nacionales e internacionales; 50 firmas de venture capital y corporate venture capital dentro del ‘Founders & Investors Summit y Corporate Innovation and Venturing Forum’; actores clave de más de 20 países representando la ‘quíntuple hélice’ (emprendedores, inversionistas, academia, gobiernos e IP) con 406 actividades; y contenido on demand alojado en la App Whova (disponible hasta el 9 de diciembre).incMTY se ha convertido en el vehículo económico más importante de América Latina para la generación de oportunidades de negocio. Prueba de ello fue que este año el festival rompió su propio récord al presentar y anunciar más de 300 millones de dólares en inversión de venture capital. Asimismo, fueron presentados nuevos proyectos de parte del Gobierno de Nuevo León, la iniciativa privada y empresas internacionales de renombre, con más de 2,600 millones de dólares en inversión extranjera directa.Rogelio de los Santos, presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tec, comentó que “hay mucho por construir y aportar al mundo, pero incMTY al día de hoy, ya es una plataforma poderosa en donde se multiplican las oportunidades y la innovación”.Presentación y anuncios de inversiones dentro de incMTY 2022• Gobierno del Estado de Nuevo León e Invest Monterrey: 2,600 millones de dólares. Samuel García Sepúlveda anunció esta cifra como parte del impacto de la inversión extranjera. De igual forma, a través de la Secretaría del Trabajo y la Dir. de Servicio Estatal de Empleo destinó una bolsa de 1 millón de pesos para empresas instaladas en Nuevo León, con el objetivo de impulsar el emprendimiento responsable con enfoque en la generación de nuevos empleos.• Daikin Industries: 300 millones de dólares. La empresa japonesa de aire acondicionado número 1 en el mundo, anunció recientemente este monto de inversión en México. Además, a partir de 2022 Daikin, junto a INCmty, trabajan por la innovación en la industria HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, por sus siglas en inglés). Mediante el reto de emprendimiento ‘incMTY Disruptair Challenge’ se logró la participación de 70 proyectos de disrupción y éstos son los tres equipos ganadores: SolarX (primer lugar), Flair (segundo lugar) y Bono (tercer lugar).• Proeza Ventures: 50 millones de dólares. El fondo de capital de grupo Proeza anunció que invertirá en 15 startups relacionadas con temas de movilidad. Su misión es descubrir emprendedores visionarios y construir startups que transformen la industria de la movilidad para crear un mundo más sostenible.• Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ): 15 millones de dólares, monto que destinará al Catalyst - Climate Fund.• Nekko Capital: 10 millones de dólares. fondo de capital de riesgo con sede en Barcelona, España dirigido a empresas en etapa inicial, anunció su ‘Seed Capital Fund’.• 99 startups: 1.1 millones de dólares. Este fondo de capital de riesgo que busca financiar startups en etapa pre-semilla y semilla. Anunció su participación en una ronda de inversión en Cuéntame, plataforma con inteligencia artificial que brinda el recurso de bienestar adecuado para cada persona y tres familiares, de acuerdo con su nivel de estrés y momento de vida; con ello buscarán consolidar su presencia en México, Colombia y Chile.• Alaya Capital: 1 millón de dólares. El fondo de venture capital de emprendedores para emprendedores ubicado en Chile, se encuentra por levantar su tercer fondo y espera llegar a los 80 millones de dólares para invertir aproximadamente 1 millón de dólares en al menos 25 startups que se encuentren en etapa de escalamiento regional. Han fondeado empresas como Betterfly, Lemon y SixClovers.• Municipio de Monterrey: 5 millones de pesos. Luis Donaldo Colosio Riojas, Presidente Municipal de Monterrey, lanzó el primer Fondo Municipal para el Emprendimiento de Base Tecnológica.• Durante el festival se llevó a cabo una firma de colaboración y lanzamiento de la plataforma Kuikmatch-Alianza del Pacífico, por 100 mil dólares libres de equity destinados a impulsar a los emprendimientos de base científica y tecnológica ganadores de su convocatoria.Los levantamientos de capital más impactantes de incMTY• Betterfly, considerada como el primer unicornio "social" latinoamericano, presentó en incMTY cómo levantó 125 millones de dólares en una ronda de inversión serie C.• Durante el Founder & Investor Summit se enfatizaron en las inversiones de 100 millones de dólares en SparkCognition, en donde Dalus Capital participó como socio de March Capital para el crecimiento de esta empresa, líder mundial en inteligencia artificial para aplicaciones industriales.• Yaydoo, la ‘B2B paytech’, anunció su levantamiento de capital por 20.4 millones de dólares y su fusión con PayStand para atender todas las PyMEs de América. Al día de hoy, su valuación supera los 2 millones de dólares.• Mercado Libre Fund, que invierte en empresas tecnológicas, típicamente en rondas Serie A y B, anunció en el marco de incMTY 20 millones de dólares en la plataforma Elenas.• Autolab, plataforma de repuestos y reparación de automóviles, anunció la recaudación de 6.5 millones de dólares en una ronda Seed+ de capital y deuda liderada por Bullpen Capital, con la participación de Proeza Ventures.• Orchata, startup mexicana dirigida por su fundador, Luis Mario García, ofrece la promesa de “te llevamos tu super a la puerta de tu casa en 15 minutos” y para comenzar su expansión recaudó 4 millones de dólares en una ronda inicial en donde destacaron como inversionistas Y Combinator, JAM Fund, FJ Labs, Venture Friends, Ivesto y Foundation Capital.• Nowports, empresa regia y primer unicornio LogiTech en Latinoamérica, detalló durante incMTY sobre su valuación de 1.1 millones de dólares con el hito de su Serie C liderado por SoftBank Latin America Fund.• Calii, la startup mexicana que conecta a los productores de frutas y verduras directamente con hogares, restaurantes y minoristas, mencionó el levantamiento de capital de 22.5 millones de dólares.Consulta: http://bit.ly/datos-duros-INCmty-2022 ¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!Visita www.tec.mx/newsroom , la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey.###Acerca del Tecnológico de MonterreyEl Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.Acerca de INCmtyINCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de más de 100 mil emprendedoras y emprendedores en sus 10 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, Alfonso de los Ríos, Adolfo Babatz, entre cientos más. INCmty es producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator, HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com