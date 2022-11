Le BBPA annonce un nouveau conseil d'administration pour 2023

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 24 novembre 2022) - La Black Business and Professional Association (BBPA) a élu son nouveau conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle du 16 novembre 2022. La réunion s'est tenue virtuellement , avec un discours liminaire présenté par le Dr Carl James.

La liste des candidats au conseil d'administration a été présentée par Ross Cadastre et ratifiée par les personnes présentes. Les membres du conseil d'administration pour 2023 sont :

Ross Cadastre (président)

Janelle St. Omer (vice-présidente)

Camille Stewart-Edwards (trésorier)

Bryan Duarte (réalisateur)

Charles Buchanan (réalisateur)

Carmen Hanson Hoyte (directrice

Pennie Santiago (réalisateur)

Rustum Southwell (réalisateur)

Stephen Dorsey (réalisateur)

Tosin Ajibola (réalisateur)

Le nouveau conseil d'administration de la BBPA se concentrera sur un modèle de gouvernance dans le but d'améliorer la mission de l'association. Comme toujours, le conseil d'administration reste engagé à s'assurer que l'association est servie par des personnes expérimentées, passionnées et qualifiées.

Cette année marque également le 40e anniversaire du BBPA et, pour marquer l'année marquante, nous nous embarquerons dans l'objectif de recueillir 40 millions de dollars. Le but de cet objectif est de permettre à l'association d'accroître encore la défense de l'équité et des opportunités au sein de la communauté des entreprises noires.

« Pour que les entreprises se développent et prospèrent, elles doivent évoluer - et il en va de même pour les organisations à but non lucratif, » déclare Nadine Spencer, PDG de la BBPA.

« Cette nouvelle liste de membres et ce nouveau format de conseil représentent l'évolution de notre association. Je suis enthousiaste à l'idée de voir les membres de notre conseil d'administration s'appuyer sur les bases posées par leurs prédécesseurs et faire avancer notre travail dans le futur. »

Le président Ross Cadastre est d'accord : « J'attends avec impatience l'année à venir alors que cette nouvelle génération de professionnels aide à l'évolution du BBPA. Ce sont tous des membres dévoués de la communauté et passionnés par la promotion de la cause des entreprises et de l'entrepreneuriat noirs. Sous leur direction et leur leadership , j'ai l'assurance que la BBPA poursuivra sa tradition d'excellence et de service communautaire efficace. Au nom du BBPA, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance pour leur volonté de servir. »

À propos de la Black Business and Professional Association (BBPA) :

Fondé en 1983, le BBPA est un organisme de bienfaisance dont la mission est de faire progresser la communauté noire du Canada en facilitant la prestation de programmes qui soutiennent l'excellence commerciale et professionnelle, l'enseignement supérieur et le développement économique. Outre le concours Rise Up Pitch Competition, la BBPA présente les prix annuels Harry Jerome, la National Black Business Convention (NBBPC), les bourses nationales de la BBPA, ainsi que des ateliers et des programmes au Centre d'excellence de la BBPA.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le BBPA en ligne à l'adresse www.bbpa.org, appeler le 416-504-4097, ou envoyer un courriel à communications@bbpa.org.

-30-

Contact presse :

Nadine Spencer

PDG, Black Business and Professional Association

nadine@bbpa.org

416-315-0697

