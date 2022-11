Il Messico deve rafforzare il sostegno e l'empowerment delle donne artigiane: Melissa Flores Alcántara

Livanna, brand di moda messicano che ha recentemente festeggiato i 10 anni della sua fondazione

Il brand messicano che ha concentrato i suoi sforzi sull'emancipazione di più donne, è stato anche caratterizzato da un alto senso di responsabilità sociale.

Livanna è un'azienda che si batte per un mondo segnato da empatiae generosità. Siamo nati con una causa: Contribuire allo sviluppo e al benessere dell'umanit.” — Melissa Flores Alcántara

MILAN, LOMBARDIA, ITALIA, November 23, 2022 / EINPresswire.com / -- Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI), in Messico ci sono 65,8 milioni di donne, di cui 13,9 milioni vivono in località rurali trovando nell'elaborazione dell'artigianato tessile uno dei loro principalistent economici.Melissa Flores Alcántara, designer e imprenditrice messicana, creatrice del brand Livanna , sottolinea che l'empowerment delle donne artigiane è diventato un asse essenziale per lo sviluppo delle comunità rurali, poiché esse sono sempre più disposte ad assumere ruoli di leadership."Nella ricerca dell'emancipazione economica, queste donne hanno trovato nelle loro tradizioni e nei loro mestieri un modo per generare reti di imprenditorialità economica che noi, come marchi e come imprenditori, dobbiamo sostenere e promuovere affinché abbiano maggiore visibilità nel Paese", ha detto.Si tratta di un impegno che Livanna, brand di moda messicano che ha recentemente festeggiato i 10 anni della sua fondazione, ha assunto sin dalla sua nascita, cercando di avere un impatto positivo sulla società generando sinergia con varie associazioni e organizzazioni nate per l'empowerment femminile.È il caso della collaborazione che hanno mantenuto per diversi anni con Kitzin , un'azienda sociale che, con l'obiettivo di rafforzare le capacità e il reddito delle donne artigiane negli stati di Chiapas, Oaxaca e Guerrero, promuove lo sviluppo integrale delle donne in tutte le dimensioni della loro vita.Livanna cerca di creare consapevolezza affinché ognuno di noi possa aiutare il pianeta a modo suo. La nostra missione è contribuire allo sviluppo e al benessere dell'umanità creando un circolo virtuoso nella società e crediamo fermamente che attraverso la collaborazione con reti di donne imprenditrici come Kitzin, possiamo apportare cambiamenti positivi in molte comunità", ha dichiarato.Il brand messicano che ha concentrato i suoi sforzi sull'emancipazione di più donne, è stato anche caratterizzato da un alto senso di responsabilità sociale, che durante tutto l'anno mantiene coinvolgendosi in progetti di sviluppo sociale incentrati su diverse cause come Save The Children, AMANC e l'Estancia Infantil Vasco de Quiroga."Livanna è un'azienda che si batte per un mondo segnato da empatiae generosità. Siamo nati con una causa: Contribuire allo sviluppo e al benessere dell'umanità, e questo sarà possibile attraverso il sostegno di cause con impatto sociale", ha detto Melissa Flores Alcántara.Nell'ambito del suo decimo anniversario, Livanna ha inaugurato il 5 novembre un Pop-Store nella città di Oaxaca, dove ha presentato la sua nuova collezione incentrata sulla diffusione dell'importanza della cura del pianeta, ispirata a specie endemiche o in via di estinzione.Il brand Livanna ha due linee principali, Livanna e Livannna Be the Change. I prodotti di Livanna sono realizzati in cashmere, lana merino e cotone organico, rivolti principalmente ai neonati, oltre a Livanna Be the Change, un brand focalizzato sulla creazione di consapevolezza ecologica e alti valori sociali in bambini.