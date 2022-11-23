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Athenex 宣佈股東特別大會取得積極成果

  • 股東投票贊成在股東特別大會前提呈的所有三項議案

/EIN News/ -- 紐約水牛城, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於癌症及相關疾病新療法的發現、開發和商業化的全球性生物製藥公司 Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 今日宣佈其於 2022 年 11 月 22 日以虛擬會議形式舉行的股東特別大會（下文簡稱「特別大會」）的結果。

Athenex 股東已批准今日在特別大會提呈股東的所有三項議案，包括：(1) 增加公司獲授權普通股的總數；(2) 授權對公司普通股進行反向拆股，以提高普通股的每股價格，並使公司重新符合 Nasdaq 的持續上市要求；及 (3) 增加根據公司 2017 年綜合激勵計劃可發行的股份數目。

有關在特別大會上提呈股東的每項議案的投票結果的更多詳細資訊，請參閲 Athenex 欲於今日晚些時候向美國證券交易委員會提交的 8-K 報表「當前報告」。

Athenex, Inc. 簡介

Athenex, Inc. 成立於 2003 年，是一家全球性臨床分期生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化用於治療癌症的下一代細胞治療藥物，並成為該領域的領軍者。Athenex 利用多年來在研發、臨床試驗、監管標準和生產方面積累的經驗，著力完成這一使命。該公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於 NKT 細胞的細胞療法；(2) 基於 P 糖蛋白 (P-gp) 抑製劑的 Orascovery 方案。Athenex 的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易操作和更耐受的治療方法來改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com

Athenex 聯絡人

Daniel Lang, MD
Athenex, Inc.
電郵：danlang@athenex.com


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Distribution channels: Business & Economy, Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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