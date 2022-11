EasyDMARC lanceert de DMARC Academy

MIDDLETOWN, DELAWARE, VS, November 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- EasyDMARC, de aanbieder van een alles-in-één oplossing voor e-mailbeveiliging en e-mailbezorging, heeft vandaag de oprichting van de EasyDMARC Academy aangekondigd. EasyDMARC’s Academy biedt de volgende cursussen DMARC aan: Basics to Advanced en DMARC Expert. Deze trainingen zijn ontworpen om studenten te helpen om door middel van gedetailleerde instructies de implementatie van DMARC (Domain-based Message Authentication (berichtauthenticatie op basis van domein), Rapportage en conformiteit) en e-mailbeveiliging te begrijpen.

“We zetten ons in om de veiligheid van bedrijven in de cyberspace te waarborgen. We bieden een geavanceerde beveiligingsoplossing, maar het is ook onderdeel van onze bedrijfsstrategie om klanten beter bewust te maken van cyberbeveiliging”, verklaart Gerasim Hovhannisyan, CEO van EasyDMARC.

Aangezien meer dan 93% van alle succesvolle cyberaanvallen op organisaties beginnen met een phishing-e-mail (Verizon DBIR 2021), zou e-mailbeveiliging een prioriteit moeten zijn voor alle bedrijven, ongeacht hoe groot zij zijn. Volgens onderzoek van de Firewall Times kreeg 61% van het MKB vorig jaar te maken met een phishingaanval. Deze cijfers zijn ongetwijfeld hoger voor grote ondernemingen.

Het tekort aan (e-mail-)beveiligingsspecialisten treft bedrijven hard. Aan de andere kant zijn veel IT-professionals nog nieuw op het gebied van e-mailbeveiliging. Ze hebben betrouwbare leermiddelen nodig om essentiële sectorvaardigheden op te doen en te verbeteren. De DMARC Academy van EasyDMARC will hierbij ondersteuning bieden.

“Het onderwerp is tegenwoordig . De interesse in onze Academy is het beste bewijs van deze trend. Meer dan 400 studenten hebben zich na de zachte lancering onmiddellijk aangemeld voor onze cursussen. We kunnen met genoegen meedelen dat meer dan 150 van hen inmiddels geslaagd zijn voor het basisniveau”, voegt Avag Arakelyan, CTO van EasyDMARC toe.

"Geweldige technologie en een intuïtief platform zijn goed, maar het versterken van menselijke firewalls is ook belangrijk."

De EasyDMARC Academy is gratis en staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in beveiliging van uitgaande e-mail en/of DMARC-certificering.

De cursussen hebben 2 niveaus, basis en gevorderd; ze bevatten instructies op expertniveau, video’s met uitleg en praktijkgerichte voorbeelden. Hiermee kunnen professionals echte DMARC-ondersteuningsscenario's simuleren die cruciaal zijn voor succes op de werkplek.

Over EasyDMARC

EasyDMARC is een B2B SaaS dat problemen met e-mailbeveiliging en -bezorging in een paar klikken oplost. Met geavanceerde hulpmiddelen, zoals AI-aangedreven DMARC-rapportclassificatie, DMARC, SPF, DKIM-cloudbeheersoplossingen, en repuratiebewaking van e-mailbronnen, helpt ons systeem klanten veilig te blijven en de "gezondheid" van hun domeinen te handhaven.

Met kantoren in de Verenigde Staten, Nederland en Armenië levert het bedrijf de meest uitgebreide producten voor iedereen die streeft naar de best mogelijke verdediging van zijn e-mailecosysteem. EasyDMARC zorgt uiteindelijk voor gemoedsrust, zodat klanten zich kunnen concentreren op het bereiken van hun zakelijke doelstellingen in plaats van zich bezig te houden met de zorgen en problemen die met cyberbeveiliging gepaard gaan.

