CryptoDATA Tech 成为 RNF MotoGP 车队的大股东兼战略股东

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罗马尼亚布加勒斯特, Nov. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryptoDATA Tech 是区块链应用技术的先锋，也是硬件和软件网络安全解决方案开发商，该公司日前宣布收购 RNF Racing Ltd. 的多数股权。 此次战略投资是一个重要的里程碑，标志着成立仅 15 个月的 RNF MotoGP 车队及其罗马尼亚控股公司共同步入一个崭新的时代。

在该 MotoGP 车队宣布 CryptoDATA 网络安全公司成为其本赛季最后三场赛事的官方高级合作伙伴后，CryptoDATA 秉承了车队的愿景和价值观，并且深刻认识到了 MotoGP 车队的长远潜在价值。

随着 CryptoDATA 成为大股东，RNF Racing Ltd. 不会再将愿景和战略局限于摩托车运动，而是会将业务和服务扩展到以 MotoGP 为主的摩托车运动领域，并在车队的业务和品牌发展方面发挥积极作用。 RNF MotoGP 车队将继续作为一支独立车队参加 FIM MotoGP 世界锦标赛的顶级赛事，车队负责人 Razlan Razali 将继续掌舵，专注处理车队的运动和技术事务。

为了配合本赛季的最后一场比赛并且纪念这一历史里程碑，RNF MotoGP 车队和 CryptoDATA 将于瓦伦西亚大奖赛的比赛日推出一款特别设计的制服。

RNF Racing Ltd, 创始人兼车队负责人 Razlan Razali 表示，

“今天是我们车队的一个历史里程碑。 感谢 CryptoDATA 对我和我们车队的信任，与我们一起共创未来。”

“经过短暂的讨论，双方彼此承诺长期合作。 我们已经扩大伙伴关系，正如我之前说过，这是一次奇妙的合作。 两家公司的联合不仅将推动车队在赛事中做出出色表现，还将促进车队的业务发展，为此双方可以齐心协力，分享相关专业知识和经验。 我的主要目标是确保车队夺冠，而 CryptoDATA 的团队成员年轻、聪明、勇于创新并且对未来充满雄心壮志，他们将制定各种策略，加强我们在其他领域的地位。”

“凭借我们之前的成功经验、MotoGP 优秀而且赤诚的员工队伍以及精锐的骑手阵容，我们将在下一赛季携手 CryptoDATA 强势回归。”

CryptoDATA Tech 首席执行官兼创始人 Ovidiu TOMA 表示，

“我们很高兴能扩大合作伙伴关系，成为 RNF MotoGP 车队的大股东。 MotoGP 世界锦标赛是一个独一无二的国际大舞台，起跑排位群雄逐鹿。CryptoDATA 将在这个特殊的领域分享自己的价值观和目标，找到属于自己的一席之地。 今年，我们成为了首家在红牛环赛道上 冠名赞助世界摩托车大奖赛 的罗马尼亚公司。现在，我们比以往任何时候都更兴奋、更有动力成为该 RNF MotoGP 车队的大股东。 这不仅是 CryptoDATA 的一个历史里程碑，也是一个全新的开始，具有重要的激励作用。

“我们满怀乐观和信心展望 2023 年，因为我们的团队拥有训练有素、严肃认真而且经验丰富的管理者。 我们将竭尽所能支持车队实现他们的目标，并帮助其在 MotoGP 中发挥最大潜力。”

CryptoDATA Tech 全球战略和创始人 Bogdan Mărunţiş 表示，

“我们很高兴宣布与 RNF 车队建立合作关系，我们有信心帮助车队为即将到来的赛季设定战略目标，并为赛场内外制定长期绩效目标。 我们希望车队转型为一家成功的企业，为我们的车迷和合作伙伴提供独特的体验，同时在全球顶级赛事中推广我们的品牌价值。”

“作为 CryptoDATA 的代表，我们将负责这个企业的战略管理，并将致力于维持稳定，进一步加强车队在 MotoGP 界和企业界的地位。”

Dorna Sports S.L 首席执行官 Carmelo Ezpeleta 表示，

“Razlan Razali 与 CryptoDATA 达成的协议使他能够在 MotoGP 中保持自己项目的可行性和影响力。 我们很高兴看到新的赞助商为车队提供支持，尤其是 Dorna 为锦标赛引入的这家赞助商。 我们很高兴在奥地利大奖赛上与 CryptoDATA 建立良好的关系，他们希望进一步发展并且在明年与 Aprilia 合作，MotoGP 正需要这样的稳定合作， 热烈欢迎 CryptoDATA 进入 MotoGP 领域。 他们不仅提供赞助而且还参与整个车队的事务，这一事实表明了赛车运动（尤其是 MotoGP）的重要性。 我们知道 Razlan 收到了很多邀约，我们相信他为未来作出了最佳选择，并且会巩固自己的周密安排。”

关于 RNF MotoGP 车队

这次合作是一个全新的开始，而且不局限于赛车领域。 RNF MotoGP 车队 将作为 Aprilia 的首支卫星车队，首次亮相 2023 FIM MotoGP 世界锦标赛首届顶级赛事，向世人展示葡萄牙 MotoGP 车手、五次赛事冠军 Miguel Oliveira，以及前途无量的西班牙青年、2021 年 Moto2 Vice 世界冠军 Raul Fernandez 。

CryptoDATA 加入 RNF MotoGP 车队，使车队在赛场内外走上可持续性发展的道路，为在下一赛季中进一步发展和提高成绩奠定了基调。 双方将在两项任务上展开合作，CryptoDATA 团队担任业务方面的先锋，而 RNF MotoGP 车队则专注于竞技本身。

我们对成绩、创新和技术的共同追求将为摩托车运动世界带来让人耳目一新的独特价值。

关于 CryptoDATA Tech

CryptoDATA Tech 是在全世界提倡重视数据安全和数字隐私的全球大使。 该公司率先开发了基于区块链技术的服务和产品，助力实现私密和安全的通信，满足其全球合作者和技术用户的需求。 Wispr 是其主要产品之一。这是一款在线消息应用程序，可让来自世界各地的赛车爱好者无拘无束地交换信息，为赛车界的激情和决心添薪续力。

联系人信息：

Cosmin Bidileci

电子邮件： cosmin.bidileci@cryptodata.com

电话：+40750803241

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2edbe83b-3def-4c0b-9b14-5bc24d38858e