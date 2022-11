Himiway enthüllt aufregende Angebote für Black Friday

Himiway Zebra Himiway fat tire E-bike Himiway Zebra E-bikes

Der Himiway Black Friday Sales findet auf der offiziellen Website statt und wird riesige Rabatte auf Zebra, Cruisers und andere E-Bikes Zubehör bieten.

EL MONTE, CALIFORNIA, UNITED STATES, November 22, 2022 / EINPresswire.com / -- Himiway, eine weltweit bekannte Marke für elektrische Fatbikes, kündigte heute an, dass sie die Weihnachtseinkauf Saison mit einem Mega-Black-Friday mit den besten Angeboten des Jahres einläuten. Himiway wird riesige Rabatte auf ihre Himiway Zebra, Cruisers und andere E-Bikes Zubehör bieten.Der Verkauf begann am Dienstag, 15. November, und läuft bis Mittwoch, 30. November. Himiway bietet einen Preisnachlass auf alle seine E-Bikes.Es gibt ein verlockendes Angebot von 5%-15% Rabatt auf All-Terrain-E-Bikes, Moped-E-Bikes, City-Pedelecs, Mountain-E-Bikes und Cargo-Bikes. Außerdem gab es die Möglichkeit, einen kostenlosen Himiway Cruiser-Akku, einen Himiway Escape Pro-Akku und anderes verfügbares E-Bike Zubehör zu erhalten.Laut einem Sprecher von Himiway hat der Black Sale bereits begonnen und wird bis zum Ende des Monats laufen. Der Sprecher behauptete auch, dass diese Rabattpreise darauf abzielen, den Fahrern die Möglichkeit zu geben, zu sparen und ihre umweltfreundlichen Transportmittel zu genießen.Dies ist definitiv das beste Angebot für einen Black Friday. Dies ist eine Gelegenheit für alle, die mit dem Gedanken gespielt haben, auf ein E-Bike umzusteigen, um von diesem Black Friday Sales zu profitieren, bevor der Monat zu Ende geht. Es gibt eine breite Palette von Optionen für Radfahrer zu wählen, je nach dort Stil und Reiten brauchen.Ausgezeichnetes All Terrain ElektrofahrradFür diejenigen, die es bevorzugen, auf jedem Terrain zu fahren, sind Himiway Zebra und Himiway Cruisers das perfekte Modell.Himiway Cruisers sind so konzipiert, dass sie sich in unterschiedlichem Gelände bewegen können. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einer langlebigen 48V 17.5Ah LG-Batterie. Die Reichweite des E-Bikes beträgt 60-100 km mit einer einzigen Ladung. Ein 250W-Nabenmotor macht dieses E-Bike außergewöhnlich. Die Nutzlast beträgt etwa 160 kg.Himiway Zebra ist ein E-Bike mit großer Reichweite, eine aktualisierte Version des Himiway Cruisers. Es hat einen austauschbaren LG-Akku mit 960Wh Kapazität und 52 5000mAh Zellen. Mit einer Reichweite von ca. 128 km mit Pedal und 98 km ohne Pedal ist dieses Modell des Elektrofahrrads sehr einzigartig. HIMIWAY Zebra ist das All Terrain Elektro Fatbike Die beiden E-Bike-Modelle haben einen fetten Reifen von etwa 26 Zoll und fahren auf allen Arten von Terrain.Ausgewählte elektrische MountainbikesFür jeden Fahrer, der das Abenteuer liebt, ist Mountainbike das richtige Design. Dazu gehören das Himiway Cobra und Cobra Pro.Das Himiway Cobra hat einen sehr breiten Reifen und ist einer der größten Pedelec-Reifen auf dem Markt. Mit einer Getriebemotor-Nabe von 250W, einer Sieben-Gang-Schaltung und einem modernisierten Aluminiumrahmen. Es hat eine Reichweite von 110 km.Hinweis: Sie erhalten 100 € Rabatt beim Kauf von Himiway Zebra mit diesem Code (BlackF100) und 150 € Rabatt auf Himiway Cruisers und Cobra mit dem Rabattcode (BlackF150).Eine der drei führenden Marken für fette Reifen in den USA hat Käufern die Möglichkeit gegeben, ihr E-Bike vor dem Kauf in verschiedenen Testzentren von Himiway zu testen.##Über HimiwayHimiway ist eines der bedeutendsten Unternehmen in der Pedelec-Branche, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von E-Bikes spezialisiert hat. Sie bieten viele erschwingliche, leistungsstarke und reichweitenstarke E-Bikes für verschiedene Radfahrer in den USA und darüber hinaus. Seit der Gründung konnte Himiway jedes Jahr mehr als 10.000 Pedelecs verkaufen und setzt sich dafür ein, einen neuen Lebensstil unabhängig von Richtung und Alter zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde aus zwei Gründen gegründet: um eine Lifestyle-Revolution mit sauberer Energie zu starten. Der zweite Grund ist die Zuverlässigkeit der Qualität und die Gewährleistung angemessener Preise.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website https://himiwaybike.de/pages/black-friday