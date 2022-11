abstrakte kunst James Rizzi New York Galerie Inspire Art

Pop Art Ikone James Rizzi "Ein Leben für die Kunst"

Moderne Unikatkunst zu bezahlbaren Preisen!” — Thomas Stephan

DRESDEN, SAXONY, GERMANY, November 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Der Ausnahme- und Pop Art Künstler James Rizzi gilt als Erfinder der 3D Pop Art GrafikJames RizziJames Rizzi (1950-2011) gilt als populärer Erfinder der 3D-Grafik. Seine Pop-Art-Arbeiten sind farbenfroh, detailreich und ansteckend und faszinieren oft mit urbanen Themen aus seiner Heimatstadt New York. Als Workaholic umfassen seine Kunstwerke zahlreiche Studien, die noch heute nach und nach in streng limitierten Auflagen unter der Aufsicht von James-Rizzi-Studios veröffentlicht werden.Der Ausnahmekünstler studierte bis 1974 Kunst an der University of Florida in Gainesville. Kurz nach Abschluss seines Studiums hatte er die Gelegenheit, seine Arbeiten im Brooklyn Museum in New York auszustellen. Diese Zeit war maßgeblich für seinen Erfolg verantwortlich. In den Folgejahren hat er einen ganz eigenen, einzigartigen Stil entwickelt und zahlreiche eindrucksvolle Werke geschaffen. Rizzi lebte und arbeitete bis zu seinem Tod am 26. Dezember 2011 in einem Studio-Loft im New Yorker Stadtteil SoHo.Die Nachfrage nach seinen Werken stieg promt stark an. Seine Fans trauerten sowohl um einen großen Künstler als auch um eine große Kunstfigur. Der Tod von James Rizzi hat eine riesige Lücke auf dem globalen Kunstmarkt hinterlassen, die schwer zu füllen ist.Noch immer sind seine Arbeiten bei Kunstkennern und -sammlern beliebt und erfreuen sich zudem auch immer neuer Beliebtheit. Seine aktuellen Editionen zeigt die Galerie Inspire Art, Dresden auch im Online Kunstportfolio: > zu den James Rizzi KunstwerkenKurzbeschreibungJames Rizzi ist auch als Zeichner und Maler einzigartiger Acrylarbeiten bekannt und hat vielerlei Produkte (z.B. Briefmarken) geprägt. Der einzigartige persönliche Stil, Humor und Optimismus, der all seinen Arbeiten innewohnt, wird von Millionen von Fans auf der ganzen Welt geliebt. Nach seinem unerwarteten Tod im Dezember 2011 stieg die Nachfrage nach den Werken stark an. Seine Fans trauerten sowohl um einen großen Künstler als auch um eine große Figur.FirmenbeschreibungInspire Art, eine Kunstgalerie mit Sitz in Dresden, welche im Januar 2005 gegründet wurde blickt auf ganz unterschiedliche Projekte, Ausstellungen und Konzepte, Kooperationen mit Hochschulen und ein gemeinnütziges Engagement. Wir machen Kunst für viele Menschen wirklich erlebbar.SchlüsselwörterPopart Künstler James Rizzi 3D Grafik Pop Art Inspire

