Stellar bringt neue Bürostuhlserie für den deutschen Markt auf den Markt

Hersteller von Bürostühlen müssen die spezifischen Anforderungen von Märkten wie Deutschland verstehen. Lokale Handelsketten und Möbelhäuser brauchen einen Fertigungspartner, dem sie vertrauen können.” — Arihant Nahar / Geschäftsführer

BERLIN, GERMANY, November 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Menschen, die nach der Pandemie an den Arbeitsplatz zurückkehren, haben eine große Nachfrage nach Büromöbeln und insbesondere ergonomischen Stühlen ausgelöst, die sowohl zu Hause als auch im Büro verwendet werden. Da die Menschen mehr Zeit am Computer oder in Online-Meetings verbringen, sind sie mit Rückenschmerzen und anderen Gesundheitsproblemen konfrontiert. Deshalb bemühen sich Einrichtungshäuser deutschlandweit darum, qualitativ hochwertigere und ergonomischere Designstühle sowie solche aus atmungsaktiven Materialien anzubieten. Obwohl wir jetzt in den Winter eintreten, war der letzte Sommer ziemlich warm und die Leute wollen Stühle, die aus atmungsaktivem Netzstoff bestehen, damit sie im Sommer nicht schwitzen.Große Markenstühle wie Herman Miller und Steelcase bieten Stühle von sehr guter Qualität, aber sie haben einen hohen Preis. Die meisten Menschen in Europa suchen jetzt nach Optionen im mittleren Preissegment, die auch hohe Qualitätsstandards erfüllen können.Während es mehrere Möbelhersteller in der Türkei, Indien oder China gibt, die Großimporte für Bürostühle an Wiederverkäufer in Deutschland liefern können, stehen Unternehmer und Geschäftsführer in Europa vor mehreren Problemen. Erstens gibt es ein Problem, kundenspezifische Designs oder Farben und Materialien zu erhalten. Zweitens gewähren die meisten Hersteller insbesondere auf die Einstiegsmodelle keine Garantie, sie stimmen nicht einer EU-weit verständlichen Fremdprüfung durch Qualitätszertifizierungsunternehmen wie SGS zu.Stellar, ein führender Hersteller von Bürostühlen , fertigt und exportiert seit 32 Jahren Bürostühle und -möbel und exportiert in über 80 Länder weltweit. Das Unternehmen behauptet, die Bedürfnisse und Probleme der Käufer in jedem Land zu verstehen. Daher haben sie spezielle Lösungen für B2B-Großkäufer von Bürostühlen und -möbeln entwickelt, die den Importprozess vereinfachen und Wiederverkäufern helfen, die Produkte zu sehr guten Preisen für den Weiterverkauf in ihren lokalen Märkten in Deutschland und der EU zu erhalten.Stellar hat jetzt seine neueste Kollektion ergonomischer Stühle für Einrichtungshäuser und Einzelhandelsketten auf dem deutschen Markt eingeführt. Mit einer großen Auswahl an Materialien und Farben sind alle Stellar-Bürostühle garantiert und aus äußerst langlebigen Materialien hergestellt. Hergestellt in Foshan, China, werden Stellar-Stühle in über 80 Ländern weltweit verkauft und sind die ideale Wahl, wenn Sie Stühle direkt ab Werk importieren und in Deutschland zu äußerst günstigen Preisen weiterverkaufen möchten.Stellar-Stühle erfüllen umfangreiche internationale Standards und sind BIFMA-, ANSI-, EN- und ISO-zertifiziert. Sie sind die bevorzugte Wahl für Möbelgroßhändler und -einzelhändler auf der ganzen Welt.Stellar unterstützt auch Innenarchitekten und Architekten bei der Durchführung groß angelegter kommerzieller Projekte in der gesamten EU, indem es End-to-End-Support für Möbellösungen bietet. in Ämtern und Universitäten. Sie helfen auch bei der Bereitstellung von 3D-Renderings und der Arbeitsplatzplanung auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten, damit das Projektteam versteht, wie der leere Raum aussehen wird, nachdem die Möbel installiert wurden.Dies ist eine großartige Gelegenheit für Einrichtungshäuser, die Teams von Stellar zu besuchen und sich mit ihnen zu treffen, die den Käufern immer gerne helfen und sie bei der Auswahl der richtigen Modelle unterstützen, die Herstellung und Logistik arrangieren und Ihnen helfen, Ihr Geschäft mit Stellar auszubauen.