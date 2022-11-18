فودافون مصر تتعاون مع اس بي اس مصر لتقديم حلول الفاتورة الإلكترونية عن طريق منصة V-HUB
EINPresswire.com/ -- تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات مصلحة الضرائب المصرية طبقا قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، أعلنت شركة SBS ، المتخصصة في توفير أحدث حلول البرمجيات في الشرق الأوسط ، عن إطلاق حلول الفاتورة الضريبية الالكترونية في السوق المصري على يد أفضل المبرمجين لدعم المؤسسات المصرية من جميع الأحجام بأسعار تبدأ من 325 جنيهاً بثلاث باقات مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الفواتير الإلكترونية هي مستندات رقمية تثبت معاملات شراء وبيع السلع والخدمات التي يتم إعدادها وتوقيعها إلكترونيًا وإرسالها واستلامها في الوقت الفعلي عبر نظام الفوترة الإلكتروني بمعرفة الممول. تستخدم مصلحة الضرائب أيضًا بوابة الفواتير الضريبية الإلكترونية لمراجعة الفواتير الإلكترونية والتحقق منها في الوقت الفعلي.
شركة اس بي اس ، هي شركة رائدة في مجال الحلول البرمجية تأسست عام 2009 ، يعمل فريقنا المتميز على ايجاد الحلول البرمجية المناسبة لجميع مجالات الاعمال و مقدمي الرعاية الصحية بخبرة اكثر من 30 سنة لديها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر.
و في إطار شراكة "اس بي اس مصر" مع " فودافون مصر"، اصبح متاحا نظام ربط الفاتورة الضريبية الإلكترونية مع أنظمة الإدارة المالية المختلفة من خلال منصة V-Hub التابعة لفودافون ، التي تعد أولي منصات التسويق لحلول الأعمال الرقمية من فودافون التي تقدم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
تهدف حلول الفواتير الإلكترونية من SBS إلى توفير نظام فواتير إلكترونية متكامل مع مصلحة الضرائب المصرية ، لدعم جميع أحجام الشركات الناشئة ، الصغيرة والمتوسطة ، للتحول من أنظمة الفواتير التقليدية إلى الأنظمة الإلكترونية ، مما يضمن توفير 60٪ من تكاليف نظام الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات بالإضافة الي التزام الشركات بقانون الفاتورة الضريبية.
أكد عادل يوسف "الرئيس التنفيذي لشركة SBS "، شراكتنا الاستراتيجية مع فودافون هي خطوة هامة لتوفير حلول التحول الالكتروني الي قطاع عريض من العملاء في جميع انحاء المحافظات حيث يصعب التواصل إلا عن طريق منصة برامج مثل فودافون V-Hub المبتكرة و تأكيدا علي التزامنا بتوفير الحلول التكنولوجية بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
طبقت مصر مؤخرًا نظام الفواتير الضريبية الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية ، مما جعل مصر من أوائل الدول في العالم العربي والشرق الأوسط في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية من أجل المساهمة بشكل فعال في تحصيل الضرائب الي خزانة الدولة ، ونتيجة لذلك ، أصبحت الشركات والمؤسسات الأخرى ملزمة تدريجياً بالانضمام والتسجيل في نظام الفاتورة الإلكتروني.
Media Contact
Claudine Reduca
Claudine@sbs-me.com, sbs-me.com
+971 4 427 7705
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير (
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة.™
Claudine Reduca
الفواتير الإلكترونية هي مستندات رقمية تثبت معاملات شراء وبيع السلع والخدمات التي يتم إعدادها وتوقيعها إلكترونيًا وإرسالها واستلامها في الوقت الفعلي عبر نظام الفوترة الإلكتروني بمعرفة الممول. تستخدم مصلحة الضرائب أيضًا بوابة الفواتير الضريبية الإلكترونية لمراجعة الفواتير الإلكترونية والتحقق منها في الوقت الفعلي.
شركة اس بي اس ، هي شركة رائدة في مجال الحلول البرمجية تأسست عام 2009 ، يعمل فريقنا المتميز على ايجاد الحلول البرمجية المناسبة لجميع مجالات الاعمال و مقدمي الرعاية الصحية بخبرة اكثر من 30 سنة لديها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر.
و في إطار شراكة "اس بي اس مصر" مع " فودافون مصر"، اصبح متاحا نظام ربط الفاتورة الضريبية الإلكترونية مع أنظمة الإدارة المالية المختلفة من خلال منصة V-Hub التابعة لفودافون ، التي تعد أولي منصات التسويق لحلول الأعمال الرقمية من فودافون التي تقدم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
تهدف حلول الفواتير الإلكترونية من SBS إلى توفير نظام فواتير إلكترونية متكامل مع مصلحة الضرائب المصرية ، لدعم جميع أحجام الشركات الناشئة ، الصغيرة والمتوسطة ، للتحول من أنظمة الفواتير التقليدية إلى الأنظمة الإلكترونية ، مما يضمن توفير 60٪ من تكاليف نظام الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات بالإضافة الي التزام الشركات بقانون الفاتورة الضريبية.
أكد عادل يوسف "الرئيس التنفيذي لشركة SBS "، شراكتنا الاستراتيجية مع فودافون هي خطوة هامة لتوفير حلول التحول الالكتروني الي قطاع عريض من العملاء في جميع انحاء المحافظات حيث يصعب التواصل إلا عن طريق منصة برامج مثل فودافون V-Hub المبتكرة و تأكيدا علي التزامنا بتوفير الحلول التكنولوجية بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
طبقت مصر مؤخرًا نظام الفواتير الضريبية الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية ، مما جعل مصر من أوائل الدول في العالم العربي والشرق الأوسط في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية من أجل المساهمة بشكل فعال في تحصيل الضرائب الي خزانة الدولة ، ونتيجة لذلك ، أصبحت الشركات والمؤسسات الأخرى ملزمة تدريجياً بالانضمام والتسجيل في نظام الفاتورة الإلكتروني.
Media Contact
Claudine Reduca
Claudine@sbs-me.com, sbs-me.com
+971 4 427 7705
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير (
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة.™
Claudine Reduca
Superior Business Solutions
+971 4 427 7705
email us here