Concluye INCmty como el hub imperdible para el emprendimiento de Latinoamérica

INCmty clausuró con gran éxito su décima edición. INCmty celebra 10 años conectando a los ecosistemas de América Latina con el mundo.

Startup latina gana segundo lugar en competencia internacional de INC Accelerator, la convocatoria para startups que tienen un impacto positivo para la sociedad

INCmty tiene cuatro pilares que año con año refuerza: comunidad, innovación, inversión y emprendimiento” — Josué Delgado, Director de INCmty.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MéXICO, November 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Después de tres días llenos de intensas experiencias, conversaciones y emociones, el festival INCmty , la plataforma de emprendimiento del Tec de Monterrey, concluye su décima edición con casi 300 intenciones de inversión.Durante estos días se exploraron una infinidad de temas que cubrieron propuestas innovadoras para la salud y bienestar emocional; tendencias, evolución y transformación de las industrias; prácticas y herramientas que impulsen el crecimiento de empresas; así como fomentar el acercamiento entre emprendedores y empresas para concretar inversiones.Final Pitch de INC Accelerator:Uno de los momentos más esperados del festival de INCmty fue la final de INC Accelerator 2022 donde se presentaron las mejores startup en etapas tempranas que están generando un impacto positivo para la sociedad, con enfoque en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El ganador de esta edición fue BioGrip liderado por Alan Ventura Hernández Talavera, EXATEC de la Ciudad de México que fue acreedor a 700,000 en bolsa acumulada, incluyendo pases directos a participar como representantes de México en dos de las competencias mundiales de emprendimiento más importantes del mundo: Extreme Tech Challenge y Entrepreneurship World Cup. En segundo lugar se encuentra Databits, de Fernanda Aldrette, EXATEC ecuatoriana y en tercer lugar CUVO de Homero Sánchez de Coahuila.Las últimas horas de INCmty tuvieron momentos de gran emociónDurante del Premio FRISA “Impacto de la empresa en la formación emprendedora universitaria”, Carmen Garza T Junco, Directora General de Fundación Frisa AC; Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey ; y Mario Adrián Flores, Vicepresidente de la Región Monterrey en el Tecnológico de Monterrey; destacaron la importancia de impulsar la movilidad social en el país a través del emprendimiento, apoyado por el sector empresarial y enmarcado por una formación emprendedora. “Pasar de la intención a la acción: eso es lo que trata de impulsar este espacio. Este espacio busca impulsar a los estudiantes a que lleven a la práctica sus ideas para que impacten su entorno económica y socialmente”, destacó Carmen Garza.Cristina Cacho, directora regional de Clara en México, una plataforma de control de gastos empresarial enfocada en mejorar la vida de las personas, compartió la trayectoria y cultura laboral que tras 8 meses de operación la convirtió en el Unicornio más joven de Latinoamérica. Vivir una cultura basada en valores y centrada en las personas, les ha permitido continuar creciendo confiando en el potencial que tienen las empresas impulsadas por tecnología. "Todo el tiempo estamos pensando en cómo apoyar a las empresas que se suman, que se apoyen en nosotros", añadió Cacho, "porque creo en ti porque veo tu potencial".Durante su conferencia Daniela González, fundadora y directora general de Poderosa MX, compartió su experiencia de vida a fin de motivar a las emprendedoras a “abrazar el miedo” para llegar a grandes lugares, “Cuando no tienes nada que perder tienes todo por ganar”, aseguró la directora. La lección más importante que dejó con las asistentes fue encontrar una causa y sumarle una acción para lograr hacer lo que quieres.Tim Rowe, fundador y CEO de Cambridge Innovation Center; y Mario Adrián Flores, Vicepresidente de la Región Monterrey en el Tecnológico de Monterrey; reflexionaron sobre cómo los espacios clave presentan oportunidades importantes para los emprendedores para vincularse y despegar sus ideas de negocios, destacando que es importante perder el miedo porque hay personas allá afuera interesadas en conocer las ideas que los emprendedores de México tienen: “Tienen que salir allá afuera, al mundo y conectar”, afirmó Tim Rowe. En el marco del conversatorio se firmó una carta de intención entre el Tec de Monterrey y el Cambridge Innovation Center, para que en 2023 el centro cuente con un espacio en Tec Campus Monterrey para continuar propiciando la vinculación e innovación.INCmty cerró su décima edición con broche de oro al haber logrado ser el hub del emprendimiento de la región en la que participaron más miles de personas que, a través de sus más de 200 momentos y actividades, lograron detonar las ideas que innovarán, conectarán y crearán el futuro. El Tecnológico de Monterrey es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores. Acerca de INCmtyINCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de cerca de 90 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de cerca de 90 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator, HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com