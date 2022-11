L’accompagnement personnalisé de la plateforme s’adapte à vos besoins et s’adresse à tous les niveaux.

FRANCE, November 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Speakingathome, la solution idéale pour apprendre l’anglais chez soi rapidement et efficacement!Apprendre l’anglais via Skype? C’est possible ! L’accompagnement personnalisé de la plateforme s’adapte à vos besoins et s’adresse à tous les niveaux. Alors, que vous soyez en préparation d’un entretien professionnel afin d’obtenir le job de vos rêves ou bien désireux d’apprendre les bases de la langue anglaise, Speakingathome est fait pour vous. L’idée est que lorsque vous étudiez avec Speakingathome, votre niveau d'anglais n'a aucune importance.D’un point de vue économique, le site propose diverses formules de cours et différents tarifs afin de satisfaire au mieux leurs futurs élèves. De plus, les packs de leçons permettent à ceux qui veulent suivre des dizaines d’heures de cours de profiter d’un tarif dégressif très avantageux. Aussi, Speakingathome peut vous procurer des factures pour déclarer vos dépenses de formation sur votre déclaration d’impôt.Avec cette solution, vous ne devez plus passer une heure à essayer d’intégrer un cours à votre emploi du temps. En plus, vous avez un nombre infini de possibilités de personnalisation du cours comme le choix de la durée, le choix de la thématique du cours, l’opportunité d’acquérir la version audio de la leçon… Vous n’êtes plus qu’à un clic d’un cours d’anglais donné par une équipe de professionnels anglophones ! Finalement, si vous hésitez à passer le cap, Speakingathome offre la première leçon et ce, sans obligation d’achat.