INCmty listo para celebrar 10 años de conectar al emprendimiento de México y América Latina

INCmty celebra 10 años en magno evento. INCmty renueva su imagen

El Festival se reconocer por conectar con organismos, instituciones y personalidades internacionales como Alejandro Preinfalk, Penny Locaso y Simon Mainwaring.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MéXICO, November 14, 2022 / EINPresswire.com / -- La décima edición del festival de INCmty , el espacio de encuentro más relevante para el emprendimiento de México y América Latina, está listo para iniciar del 15 al 17 de noviembre. La plataforma del Tecnológico de Monterrey se ha distinguido por conectar a México y Latinoamérica con organismos, instituciones, ONG’s y personalidades disruptivas, posicionándose como uno de los festivales más reconocidos en la región.Para detonar la inversión de alto impacto, esta edición contará con diferentes actividades dentro del marco del Founders & Investors Summit en la que se ha invitado a fondos nacionales e internacionales, fondos de venture capital, corporate Venture, family offices, ángeles inversionistas, así como founders de startups en etapa semilla y serie A. En los días del festival se tendrán conferencias, talleres, mesas redondas, entre otros, donde se hablará de las últimas tendencias en financiación, y promoverá la movilización de inversiones de impacto a través del Crecimiento Sostenible, Investigación de Impacto e Inclusión Financiera.“Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de ser el punto de unión entre los emprendedores y los inversionistas para que puedan intercambiar experiencias, conocimientos y posibles asociaciones,” comentó Josué Delgado, director de INCmty. “Estos espacios de convivencia serán clave para facilitar la creación de redes de conexiones para el fortalecimiento de todo el ecosistema emprendedor.”La exposición de inversiones: Startup & Business Trade ShowDurante el festival de INCmty se tendrá un evento especial enfocado especialmente para impulsar el relacionamiento entre los founders, inversionistas y los corporativos para generar valor económico en la comunidad. Se contará con un “Hall of fame”, encabezado por founders de startups nacionales e internacionales, hasta las principales firmas de Venture Capital, fondos de inversión y agentes económicos de alto impacto como empresas y unicornios Latinoamericanos.En este evento se contará actividades de networking de alto impacto para que los emprendedores y emprendedoras se vinculen y formen sus redes de contactos; lanzamientos de startups para que puedan dar a conocer sus próximos anuncios de fondeo; Anuncios de inversión para detonar conversaciones, networking e impulsar la movilización de capital; y espacios para compartir conocimiento e innovaciones.Startups prometedoras y unicornios, reunidos en este evento únicoAlgunas de las empresas latinoamericanas catalogadas como unicornios y startups de gran potencial igualmente se darán cita como parte de la agenda del festival INCmty así como el Founders & Investors Summit para compartir sus experiencias y fracasos, cómo han llegado hasta donde están y qué sigue para los próximos años. Algunas de estas empresas son:Orchata: La startup mexicana que ofrece entregas inmediatas de productos de tiendas y supermercados a domicilio, y para comenzar su expansión recaudó $4 millones de dólares en una ronda inicial en donde destacaron como inversionistas Y Combinator, JAM Fund, FJ Labs, Venture Friends, Ivesto y Foundation Capital.Calii: startup mexicana que conecta a los productores de frutas y verduras directamente con los hogares, restaurantes y minoristas. Esta startup en conjunto con Dalus Capital Fund II, un fondo internacional de Venture Capital enfocado en fundadores que crean empresas líderes en el mercado y que generan cambios positivos a través de la tecnología, lideran una inversión de US $22,5 millones.SparkCognition: líder mundial en tecnología de inteligencia artificial para aplicaciones de tipo industrial, SparkCognition, ha tenido rondas de inversión en series C y D. Dalus Capital participó como socio de March Capital, anunciando en 2019 el cierre de una ronda Serie C de $100 millones de dólares.Autolab: plataforma de repuestos y reparación de automóviles líder en América Latina, ha recaudado 6,5 millones de dólares en una ronda Seed+ de capital y deuda liderada por Bullpen Capital, con la participación de Proeza Ventures, VU Venture Partners, 10X Capital, Western Tech Investments, y Polymath Ventures.Nowports: considerada el primer unicornio LogiTech en Latinoamérica, con una valuación de 1,100 millones de dólares con el hito de alcanzar la Serie C liderado por SoftBank Latin America Fund, que también ha apoyado a unicornios latinoamericanos como Bitso, Incode y Kavak.Betterfly: Considerada como el primer unicornio social Latinoamericano, recientemente Betterfly levantó 125 millones de dólares en una ronda de inversión serie C, quedando valorada en 1,000 millones de dólares.Rockstar del emprendimiento en INCmtyPara este año, INCmty 2022 reunirá a más de 200 conferencistas con gran reconocimiento en sus respectivos ámbito, destacando a:James Clear, autor del bestseller del del New York Times Hábitos Atómicos, centrado en formar a la gente para que adquiera hábitos de larga duración, la toma de decisiones y la mejora continua.Alejandro Preinfalk, destacado ingeniero experto en liderar la transformación digital en diferentes industrias como automotriz, alimentos y bebidas, farmacéutico, metales, aeroespacial, entre otros y Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.Penny Locaso, la primera Hacker de la Felicidad en el mundo y que tiene la misión de enseñarles a 10 millones de personas, de aquí a 2025, a adaptarse intencionadamente para ser felices en el futuro.Simon Mainwaring, fundador, CEO de We First, una consultora creativa que crea marcas de propósito, y escritor del libro We First: How Brands and Consumers Use Social Media to Build a Better World, que fue nombrado entre los 10 mejores libros de negocios en Amazon.INCmty cumple 10 años de trabajar a favor del fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de la región. En este evento se contará con más de 200 momentos y actividades para Innovar, Desarrollar Conexiones y Crear Oportunidades.

INCmty es la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey.