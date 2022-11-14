Pliops，TYAN在SC22大會展示了達到行業領先可靠性水準的NVMe存儲

Pliops XDP和TYAN服務器相結合，用以解決Hyperscaler和HPC使用案例中的RAID難題

/EIN News/ -- 達拉斯, Nov. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本周在 SC22 ， Pliops 作為雲端和企業數據中心數據處理器的領先供應商，將到場展示易於構建的密集、可靠的NVMe存儲解決方案。



Pliops 與 TYAN ® （行業領先的服務器平台設計製造商、MiTAC Computing Technology Corporation子公司）合作，展示一種高速存儲解決方案，該解決方案利用NVIDIA ConnnectX-6 EN以及Pliops Extreme Data Processor (XDP)和TYAN的NVMe最佳化高效能服務器的NVMe目標卸載能力。SMART Modular的DC4800 NVMe數據中心SSD也將在本演示中展示。

隨着許多依賴於快速存取大型數據庫的關鍵業務操作取得成功，企業越來越多地採用NVMe SSD來提高應用程式效能。然而，利用RAID的傳統存儲基礎架構設置在經濟高效地提供高效能和高可靠性方面存在固有的低效率。RAID 0的實現提供了高效能，但並無數據保護，而RAID 10提供了高可靠性，但成本是前者的兩倍。雖然RAID 5對於硬盤陣列來說是一種經驗證的方法，但對於SSD陣列來說，它並非那麼有效，因為它可能會降低可靠性。理想的數據保護解決方案提供了硬件RAID 5的優點，而沒有效能、耐久性和容量方面的固有限制。

急切需要新一代硬件加速數據處理和存儲管理技術，以支持這一波大容量NVMe SSD的採用。SSD存儲容量提升意味着驅動器故障會嚴重影響系統可用性、效能和數據保護。Pliops XDP通過消除爆炸半徑焦慮、提供基於硬件的冗餘(RAID)和存儲加速器功能來解決這個問題。

其他Pliops XDP關鍵功能包括：

無妥協驅動器故障保護(DFP) – Pliops DFP提供了無妥協的RAID 5/6式可靠性，而沒有傳統RAID解決方案的效能和容量損失。Pliops DFP能夠以超過20 min/TB的速度重建驅動器，對效能的影響最小，比HW RAID 5快12倍。

– Pliops DFP提供了無妥協的RAID 5/6式可靠性，而沒有傳統RAID解決方案的效能和容量損失。Pliops DFP能夠以超過20 min/TB的速度重建驅動器，對效能的影響最小，比HW RAID 5快12倍。 突破性的容量擴展 – Pliops XDP通過內聯壓縮將容量節省最多提高6倍，同時實現驅動器容量的完全使用。通過大幅減少寫入、讀取和空間放大，耐用性提高了7倍，延長驅動器壽命。

– Pliops XDP通過內聯壓縮將容量節省最多提高6倍，同時實現驅動器容量的完全使用。通過大幅減少寫入、讀取和空間放大，耐用性提高了7倍，延長驅動器壽命。 內聯壓縮

SSD WAF改進

Pliops全球產品和行銷副總裁Tony Afshary表示：「即使是高彈性體系結構，也會因驅動器故障而導致效能下降，並消耗驅動器、服務器和存儲節點資源，從而對客戶和業務結果產生負面影響。」「Pliops通過為基於SSD的環境帶來更高水平的效能和可靠性來改變這種狀況。我們先進的DFP可在保護持續的數據可用性，不會丟失數據或停機，使客戶能夠按照嚴格的SLA提供服務。」

MiTAC Computing Technology Corporation服務器基礎設施事業部副總裁Danny Hsu表示：「我們專注於設計能夠在最高效能環境中脫穎而出的解決方案。」「通過加入Pliops並利用其XDP來充分利用高容量NVMe SSD，超大規模和HPC環境可以通過前所未有的數據保護實現出色的效能水平。在TYAN，我們提供經過最佳化的前沿系統，以加速運算密集型工作負載。Pliops XDP是一項令人興奮的新技術，滿足了允許下一代體系結構進行大量數據處理的所有標準。」

演示將在SC22展示層的TYAN（2000號）展位進行。如欲了解更多資訊，請訪問 www.pliops.com 。要在 SC22 聯絡 Pliops，請通過 demo@pliops.com 聯系。

關於Pliops

Pliops是專注於提升數據中心的運行速度及效率的技術創新者。該公司的Extreme Data Processor (XDP)可大幅簡化處理數據及管理閃存的方式。Pliops克服了存儲效率低下的問題，極大地提高了數據饑渴型應用程式的性能，同時大幅降低其總體架構成本。Pliops成立於2017年，於2020年和2021年均入選最熱門的10家半導體初創公司。該公司迄今已自包括Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA、AMD、Western Digital、SK hynix和Alicorn在內的主力投資者手中籌資超過2億美元。若需了解更多資訊，請訪問 www.pliops.com 或關注 Twitter 及 LinkedIn 。

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