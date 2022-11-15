Antenna Intelligence Cloud™ 使用多个天线简化设计

Antenna Intelligence Cloud Ignion

可用于多达 5 个无线电的 物联网设备的开创性数字孪生原型设计工具

物联网天线集成是一个艰难且耗时的过程，会导致设计过程和现场部署的设备出现故障。将天线设计和配置软件工具交到客户手中是简化设计流程和保证设备性能的关键途径。Ignion 的 Antenna Intelligence Cloud™ 就是一个很好的例子，它将允许设备制造商自信地使用标准的现成天线设计来确保其物联网项目的成功” — Tancred Taylor，ABI Research 行业分析师

SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA, SPAIN, November 15, 2022 /EINPresswire.com/ -- Ignion 今天宣布推出 Antenna Intelligence Cloud™，该产品具有针对具有多种无线标准的设备的放大功能。在今年早些时候推出的屡获殊荣的 Antenna Intelligence Cloud™ (AIC) 的成功基础上，最新版本为具有多达 5 个无线电的物联网天线设计增加了基于云的自动化功能，通过精准的性能预测和设备定制的设计文件， 从而大幅降低了复杂物联网项目的开发难度并降低了风险。

无论是设计结合蜂窝物联网和 GNSS 的资产跟踪器，还是同时使用 BLE 和 Wi-Fi 的医疗设备，当前物联网市场的复杂性以及多种无线协议和不断增加的认证要求，对有限的优秀射频设计人员资源提出了很高的要求。具有多个以不同频率工作的无线电的物联网设备需要复杂的射频设计，这通常会导致多次原型设计迭代和延误截止日期的高风险。Ignion 的 Antenna Intelligence Cloud™ 通过量身定制的免费数字孪生帮助缓解此问题，使工程师能够在几分钟内获得其天线设计和性能配置文件的测试平台模型，而无需从物理原型开始。使用 Ignion 的 Virtual Antenna® 设计知识与嵌入式机器学习和尖端射频性能分析，新的 Antenna Intelligence Cloud™ 扩展了云工具的功能，以提供准确和可预测的设计指导，包括在同一台设备支持天线耦合最多 5 个无线电。此外，AIC 现在还提供增强的基于上下文的开发人员指南和设计文件，自动根据设备要求进行定制。

超过 1500 家已经使用 AIC 的客户可以确认，它缩短了他们的上市时间，并降低了设计过程中无休止的试错步骤的风险。

“物联网天线集成是一个艰难且耗时的过程，会导致设计过程和现场部署的设备出现故障。将天线设计和配置软件工具交到客户手中是简化设计流程和保证设备性能的关键途径。Ignion 的 Antenna Intelligence Cloud™ 就是一个很好的例子，它将允许设备制造商自信地使用标准的现成天线设计来确保其物联网项目的成功。“Tancred Taylor，ABI Research 行业分析师。

新的 Antenna Intelligence Cloud™ 工具将于 11 月 15 日至 18 日在慕尼黑电子展 Ignion 展位 B4.535 进行演示。

欲了解更多信息，请访问 https://ignion.io/antenna-intelligence/

关于Ignion

作为一家独立的天线产品公司，Ignion于 2015 年在西班牙巴塞罗那成立。Virtual Antenna™ 技术已嵌入全球超过 3000 万台物联网设备中。Ignion 组建了一支领先的研发和工程团队，使用其革命性的天线产品和突破性的云服务来满足不断发展的物联网无线连接要求，从而使射频变得更容易和更可预测。

Ignion 在西班牙、美国和中国设有公司和办事处，并与领先的模块制造商和收发器 OEM 建立了多个战略合作伙伴关系。