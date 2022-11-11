業界領先久負盛名的律師事務所 ROSEN 鼓勵 TuSimple Holdings Inc. 投資者就證券集體訴訟提出咨詢 – TSP

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表 TuSimple Holdings Inc. (NASDAQ: TSP) 股東就 TuSimple 可能發佈嚴重誤導性商業資訊的指控進行潛在證券賠償調查



影響性：倘若您曾購買 TuSimple 證券，您可能有權獲得賠償，透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。The Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步：如欲加入集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9655 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2022 年 10 月 30 日，星期日， 華爾街日報發表了一篇題為「TuSimple 因其與一家中國新創公司關係密切遭 FBI 與 SEC 調查」的報導。該文章稱，TuSimple 正被調查「是否以不當方式向一家中國新創公司提供資金和技術」。

2022 年 10 月 31 日，TuSimple 向證券交易委員會提交了重大事件報告 8-K 表格。8-K 表格當中附有一篇新聞稿，聲稱 TuSimple 董事會（下稱「董事會」）已終止被告 Xiaodi Hou 的「公司執行長、技術總監任職並已解除 Hou 博士的董事長職務，均自 2022 年 10 月 30 日起生效。」

此新聞一經報導，TuSimple 股價於 2022 年 10 月 31 日每股下跌 2.88 美元，以每股 3.43 美元收盤，跌幅超過 45%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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