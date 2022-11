Ser el motor de conexión entre el ecosistema emprendedor e inversionistas de LatAm y México, la misión de INCmty

INCmty es el vehículo de inversión para conectar con las y los emprendedores INCmty impulsa al ecosistema emprendedor de México y América Latina. INCmty se realizará del 15 al 17 de noviembre en Monterrey.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MéXICO, November 11, 2022 / EINPresswire.com / -- A fin de democratizar las oportunidades para que todas las personas puedan emprender, la plataforma del Tecnológico de Monterrey INCmty presenta dos Summits enfocados crear espacios de intercambios para fomentar la inversión, así como crear conexiones para el fortalecimiento y profesionalización del ecosistema emprendedor de Latinoamérica.En la décima edición del Festival que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, se darán cita grandes personalidades que compartirán sus conocimientos y experiencias para fomentar un emprendimiento mucho más accesible y eficiente para los emprendedores que están iniciando sus proyectos, y crear músculo para hacer negocio.Dentro del Affordable Business Tools Summit, se propondrán reflexiones para enriquecer todos los aspectos de la creación y desarrollo de emprendimientos, tales como el constante perfeccionamiento del diseño de modelos de negocio, herramientas de marketing disruptivas y aspectos legales a tener en cuenta. Personalidades de diferentes ámbitos compartirán su experiencia, entre las que figuran Jay Shetty, el galardonado narrador y ex monje; James Clear, fundador del Habits Academy y autor del bestseller Hábitos Atómicos; Alina Morse, la directora ejecutiva más joven de Inc. 5000 con solo 17 años y fundadora de la empresa de caramelos de más rápido crecimiento de Estados Unidos.El esperado encuentro entre inversionistas y startupsDurante el Founders and Investors Summit se generará un espacio de conexión entre emprendedores e inversionistas para canalizar herramientas y tendencias con las startups que buscan financiamiento y estrategias de exposición e identificación de oportunidades para obtener capital. En este Summit se profundizará en temas de inversiones de impacto, ecosistemas de innovación, investigación y política, tecnología para el bien común y el desarrollo de comunidades digitales.“Estos dos summits resaltan los elementos clave para el éxito en un emprendimiento: la preparación interna y la obtención de capital. Esta mancuerna va de la mano para generar un escaparate para hacer negocios”, comentó Josué Delgado, director de INCmty. “Queremos sumar a los inversionistas como uno de los pilares fundamentales del ecosistema emprendedor para lograr que las ideas e innovaciones puedan hacerse realidad".Empresas internacionales anunciaran inversiones durante INCmtyINCmty se ha convertido en un vehículo de negocios para vincular a inversionistas con startups. Dará ejemplo este año con empresas de talla mundial que anunciarán sus próximas inversiones en el país. Por mencionar algunas:Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ): La agencia alemana de cooperación técnica para el desarrollo sostenible en todo el mundo.SparkCognition: líder mundial en tecnología de inteligencia artificial para aplicaciones de tipo industrial y que ha alcanzado la valoración de unicornio superior a 1,400 millones de dólares.Nowports: Agente de carga regiomontana recientemente anunciada como el primer unicornio LogiTech en Latinoamérica, con una valuación de 1,100 millones de dólares.Daikin: empresa japonesa líder en aire acondicionado que ha estrechado su alianza con INCmty a través del INCmty DisruptAir Challenge 2022; reto con el cual se buscó atraer 47 Proyectos con Producto Mínimo Viable (MVP) y Startups en etapas pre seed y seed que están transformando la industria HVAC.Betterfly: la plataforma de beneficios de bienestar valorada en 1,000 millones de dólares y considerada como el primer unicornio social LatinoamericanoINCmty festeja su décima edición a favor del emprendimiento a través de una plataforma integral que fortalece el ecosistema de México y Latinoamérica. En este evento se contará con más de 200 momentos y actividades para Innovar, Desarrollar Conexiones y Crear Oportunidades.Acerca del Tecnológico de MonterreyEl Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.Acerca de INCmtyINCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de cerca de 90 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator, HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com

