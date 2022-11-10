首屈一指的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 FIGS, Inc. 投資人在對 FIGS 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因： 全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表以下曾購買 FIGS, Inc.（NYSE：FIGS）股票的人士提出集體訴訟：(i) 購買原因是基於和/或可追溯至因該公司 2021 年首次公開募股（簡稱「IPO」或「募股」）而發行的申請上市登記報告以及相關募股說明書之人士；和/或 (ii) 於 2021 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 12 日期間（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）購買有關股票之人士。若您希望擔任原告代表，請務必於 2022 年 1 月 3 日之前向法院申請。



影響性：倘若您曾購買 FIGS 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 FIGS 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9629 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。此集體訴訟案經已提出。若您希望擔任原告代表，請務必於 2022 年 1 月 3 日之前向法院申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功記錄的合格律師。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，在整個集體訴訟期間，用以支持 IPO 和被告陳述的申請上市登記報告皆屬不實和/或誤導性內容，及/或未能揭露被告的以下事實：(1) 誇大 FIGS 在成功留住常客方面的實際能力；(2) 未能揭露 FIGS 對於空運服務的依賴持續增加之情況；以及 (3) 誇大 2022 年的預期淨收入、毛利率和調整後的 EBITDA 利潤率。當市場得悉真實詳情時，此訴訟案聲稱投資者已遭受損失。

如欲加入 FIGS 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9629 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟的成員但不主動參與訴訟，後者目前無需採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為原告代表無關。

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